Новости Удар по Закарпатью
Ракетный удар РФ по Мукачево: масштабный пожар локализован, число пострадавших возросло до 19. ФОТОрепортаж (обновлено)

Спасатели локализовали масштабный пожар, площадью 7 тыс. кв. м., вызванный ракетным обстрелом в Мукачево.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Также отмечается, что количество пострадавших, предварительно, увеличилось до 16 человек.

В ГСЧС добавили, что в ликвидации последствий вражеской атаки принимают участие 96 спасателей и 20 единиц техники. Также привлечен пожарный поезд Укрзализныци.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Венгрии Шуйок, комментируя удар по Мукачево, убрал упоминание о России

Обновленная информация

Начальник Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий опубликовал уточненную информацию о пострадавших в результате ракетного удара по Мукачевской территориальной громаде (завод "Flex").

Так, по его данным, по состоянию на 12.30 было зафиксировано 19 пострадавших.

В частности, в больницу доставлены 10 человек. Еще 9 человек обратились самостоятельно.

После обследования на стационарном лечении находятся шесть пациентов: три с травмами нижних конечностей и таза, один – с тупой травмой брюха, один – с травмой и ушибом головного мозга, один – осколочные ранения головы, повреждение глаза и уха.

Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Самой младшей из травмированных - 22 года, самому старшему - 63.

Кроме того, на месте происшествия амбулаторную помощь оказали еще 4 людям, которые имели острую стрессовую реакцию. С ними работал психолог.

Читайте также: Последствия вражеского удара по Мукачево. ФОТОрепортаж

Напомним, в ночь на 21 августа российские оккупанты нанесли удар по одному из предприятий в Мукачево. В результате удара разрушены складские помещения, начался пожар.

Ракетный удар РФ по Мукачево
Мукачево (347) обстрел (29099) ГСЧС (5107) Закарпатская область (2661) Мукачевский район (8)
владімір х#йло одним ракетним ударом обісцяв і Вітю Обрана і рудого Донні.
21.08.2025 14:43 Ответить
Для них - то Божа роса!
21.08.2025 14:45 Ответить
чхати і орбану і трампу на закарпатців мукачевців чи українців
21.08.2025 14:46 Ответить
 
 