Ракетный удар РФ по Мукачево: масштабный пожар локализован, число пострадавших возросло до 19. ФОТОрепортаж (обновлено)
Спасатели локализовали масштабный пожар, площадью 7 тыс. кв. м., вызванный ракетным обстрелом в Мукачево.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Также отмечается, что количество пострадавших, предварительно, увеличилось до 16 человек.
В ГСЧС добавили, что в ликвидации последствий вражеской атаки принимают участие 96 спасателей и 20 единиц техники. Также привлечен пожарный поезд Укрзализныци.
Обновленная информация
Начальник Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий опубликовал уточненную информацию о пострадавших в результате ракетного удара по Мукачевской территориальной громаде (завод "Flex").
Так, по его данным, по состоянию на 12.30 было зафиксировано 19 пострадавших.
В частности, в больницу доставлены 10 человек. Еще 9 человек обратились самостоятельно.
После обследования на стационарном лечении находятся шесть пациентов: три с травмами нижних конечностей и таза, один – с тупой травмой брюха, один – с травмой и ушибом головного мозга, один – осколочные ранения головы, повреждение глаза и уха.
Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Самой младшей из травмированных - 22 года, самому старшему - 63.
Кроме того, на месте происшествия амбулаторную помощь оказали еще 4 людям, которые имели острую стрессовую реакцию. С ними работал психолог.
Напомним, в ночь на 21 августа российские оккупанты нанесли удар по одному из предприятий в Мукачево. В результате удара разрушены складские помещения, начался пожар.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль