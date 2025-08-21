Ракетний удар РФ по Мукачевому: масштабну пожежу локалізовано, кількість постраждалих зросла до 19. ФОТОрепортаж (оновлено)

Рятувальники локалізували масштабну пожежу, площею 7 тис. кв. м., спричинену ракетним обстрілом у Мукачеві.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Також зазначається, що кількість постраждалих, попередньо, збільшилася до 16 людей.



У ДСНС додали, що в ліквідації наслідків ворожої атаки беруть участь 96 рятувальників і 20 одиниць техніки. Також залучений пожежний потяг Укрзалізниці.

Оновлена інформація

Начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький опублікував уточнену інформацію щодо постраждалих унаслідок ракетного удару по Мукачівській територіальній громаді (завод "Flex").

Так, за його даними, станом на 12:30 було зафіксовано 19 постраждалих.

Зокрема, до лікарні доставлено 10 осіб. Ще 9 людей звернулися самостійно.

Після обстеження на стаціонарному лікуванні перебувають шість пацієнтів: три із травмами нижніх кінцівок і таза, один - з тупою травмою черева, один - з травмою та забоєм головного мозку, один - осколкові поранення голови, пошкодження ока та вуха.

Зазначається, що один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Наймолодшій із травмованих - 22 роки, найстаршому - 63.

Крім того, на місці події амбулаторну допомогу надали ще 4 людям, які мали гостру стресову реакцію. З ними працював психолог.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські окупанти завдали удару по одному з підприємств у Мукачево. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.







