УКР
Новини Удар по Закарпаттю
Ракетний удар РФ по Мукачевому: масштабну пожежу локалізовано, кількість постраждалих зросла до 19. ФОТОрепортаж (оновлено)

Рятувальники локалізували масштабну пожежу, площею 7 тис. кв. м., спричинену ракетним обстрілом у Мукачеві.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Також зазначається, що кількість постраждалих, попередньо, збільшилася до 16 людей.

У ДСНС додали, що в ліквідації наслідків ворожої атаки беруть участь 96 рятувальників і 20 одиниць техніки. Також залучений пожежний потяг Укрзалізниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Угорщини Шуйок, коментуючи удар по Мукачевому, прибрав згадку про Росію

Оновлена інформація

Начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький опублікував уточнену інформацію щодо постраждалих унаслідок ракетного удару по Мукачівській територіальній громаді (завод "Flex").

Так, за його даними, станом на 12:30 було зафіксовано 19 постраждалих.

Зокрема, до лікарні доставлено 10 осіб. Ще 9 людей звернулися самостійно.

Після обстеження на стаціонарному лікуванні перебувають шість пацієнтів: три із травмами нижніх кінцівок і таза, один - з тупою травмою черева, один - з травмою та забоєм головного мозку, один - осколкові поранення голови, пошкодження ока та вуха.

Зазначається, що один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Наймолодшій із травмованих - 22 роки, найстаршому - 63.

Крім того, на місці події амбулаторну допомогу надали ще 4 людям, які мали гостру стресову реакцію. З ними працював психолог.

Також дивіться: Наслідки ворожого удару по Мукачевому. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські окупанти завдали удару по одному з підприємств у Мукачево. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.

Ракетний удар РФ по Мукачевому
Ракетний удар РФ по Мукачевому

Мукачево (177) обстріл (30425) ДСНС (5251) Закарпатська область (2139) Мукачівський район (8)
владімір х#йло одним ракетним ударом обісцяв і Вітю Обрана і рудого Донні.
21.08.2025 14:43 Відповісти
Для них - то Божа роса!
21.08.2025 14:45 Відповісти
чхати і орбану і трампу на закарпатців мукачевців чи українців
21.08.2025 14:46 Відповісти
 
 