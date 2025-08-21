УКР
Новини Удар по Закарпаттю
Президент Угорщини Шуйок, коментуючи удар по Мукачевому, прибрав згадку про Росію

Президент Угорщини Шуйок прокоментував удар по Мукачевому Про РФ не згадав

Президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим внаслідок удару РФ по Мукачевому на Закарпатті. Проте згодом він відредагував допис та прибрав згадку про причетність Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Висловлюю найглибші співчуття пораненим унаслідок російського ракетного удару по Мукачевому та бажаю їм швидкого та повного одужання", - йшлося в дописі.

Президент Угорщини Шуйок прокоментував удар по Мукачевому РФ не згадав

Проте пізніше "російського ракетного удару" замінили на "ракетного удару".

"Швидке завершення російсько-українського конфлікту відповідає нашим спільним інтересам. Я вірю, що ворогуючі сторони зможуть це побачити та, завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям, незабаром покладуть край цьому нелюдському та безглуздому кровопролиттю", - додав лідер Угорщини.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські окупанти завдали удару по одному з підприємств у Мукачево. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.

Читайте: Сибіга про удар по Мукачевому: Росія атакувала американське підприємство

Угорщина (2419) Мукачево (177) обстріл (30425) Закарпатська область (2139) Мукачівський район (8)
Топ коментарі
+20
През Угорщини ***** - нігуя собі
показати весь коментар
21.08.2025 13:28 Відповісти
+18
Скоти угорські.
показати весь коментар
21.08.2025 13:28 Відповісти
+10
Шуйок, *****.
показати весь коментар
21.08.2025 13:36 Відповісти
Скоти угорські.
показати весь коментар
21.08.2025 13:28 Відповісти
През Угорщини ***** - нігуя собі
показати весь коментар
21.08.2025 13:28 Відповісти
Шуйок, *****.
показати весь коментар
21.08.2025 13:36 Відповісти
Мадяри це європеїзовані москалі.
показати весь коментар
21.08.2025 13:39 Відповісти
Заретушовані москалі. Москалів не можна європеїзувати за визначенням.
показати весь коментар
21.08.2025 14:14 Відповісти
Прикро що Україна не розриває дипломатичні відносини з такими країнами.
показати весь коментар
21.08.2025 13:40 Відповісти
Мандяри
показати весь коментар
21.08.2025 13:41 Відповісти
Шавки кремля,а де ж засудження хоча б.?
показати весь коментар
21.08.2025 13:43 Відповісти
Яке "засудження"? Ти коли-небудь чув, щоб люди лаяли скотину, яка їм дає молоко?
показати весь коментар
21.08.2025 14:47 Відповісти
Такі ж піdари, як і кац@пи - нічого "дивного".
показати весь коментар
21.08.2025 13:50 Відповісти
Гандон мадярський
показати весь коментар
21.08.2025 14:05 Відповісти
Заробив від Орбана "А-та-та".
показати весь коментар
21.08.2025 14:05 Відповісти
просто мрази!
показати весь коментар
21.08.2025 14:07 Відповісти
ось і все що треба знати про керівництво мадьярского каганату. Як свої ганчірки чіпляти на держ. уствновах України, то залюбки, а як назвати кацапів вбивцями, так їх нема. Добре базікати за сталевим парканом України від москалів. То хай знають - не буде паркана, не буде для мадьяр а ні НАТО, а ні ЄС. Проте знов буде 1956 р. що мадьярам бажаю від всього серця
показати весь коментар
21.08.2025 14:14 Відповісти
Історики напишуть: був такий собі х@йок президентом угорщини.
показати весь коментар
21.08.2025 14:16 Відповісти
Мелкий шуйок ***********!
показати весь коментар
21.08.2025 14:27 Відповісти
А якже про угорську нацменшину невже байдуже ,тут прямо можна сказати орбан і його компанія це ворого України ,чому нафтопровід досі транспортує російську нафту до Угорщини даючи злочиному рашиському режиму щорічно заробляти понад 7 мільярдів доларів ?
показати весь коментар
21.08.2025 14:44 Відповісти
Ти не повіриш - я й сам "купився" на "транспортування". Сійярто ж , учора офіційно подякував Росії, за "відновлення подачі нафти по нафтопроводу"... Але справа в тому, що не так все просто! Вилізла чергова кацапська брехня. Вони просто розконсервували "буферні" ємності з нафтою, на території БРСР. Такі нафтосховища тримають вздовж нафтопроводів, щоб знизить небезпеку раптового переривання подачі нафти, у випадках аварій чи диверсій... А поки вони це роблять, авральними темпами пробують ремонтувать розбитий нафтопровід...
показати весь коментар
21.08.2025 14:54 Відповісти
Президент Угорщини Тамаш Шуйок ПРАВИЛЬНО(((ТОМАШ КУЙОК))))УГОРСЬКИЙ ЧЛЕНОСОС КУЙЛА
показати весь коментар
21.08.2025 14:46 Відповісти
,,їдуть в таксі, орбан, сціярту і ******. Хто з цих трох Підор? Відповідь: всі !"
показати весь коментар
21.08.2025 14:47 Відповісти
Прокремлівський уйобок.
показати весь коментар
21.08.2025 15:35 Відповісти
 
 