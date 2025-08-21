Президент Угорщини Шуйок, коментуючи удар по Мукачевому, прибрав згадку про Росію

Президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим внаслідок удару РФ по Мукачевому на Закарпатті. Проте згодом він відредагував допис та прибрав згадку про причетність Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Висловлюю найглибші співчуття пораненим унаслідок російського ракетного удару по Мукачевому та бажаю їм швидкого та повного одужання", - йшлося в дописі.

Проте пізніше "російського ракетного удару" замінили на "ракетного удару".

"Швидке завершення російсько-українського конфлікту відповідає нашим спільним інтересам. Я вірю, що ворогуючі сторони зможуть це побачити та, завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям, незабаром покладуть край цьому нелюдському та безглуздому кровопролиттю", - додав лідер Угорщини.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські окупанти завдали удару по одному з підприємств у Мукачево. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.

