Новости Удар по Закарпатью
Президент Венгрии Шуйок, комментируя удар по Мукачево, убрал упоминание о России

Президент Венгрии Тамаш Шуйок выразил соболезнования пострадавшим в результате удара РФ по Мукачево на Закарпатье. Однако впоследствии он отредактировал сообщение и убрал упоминание о причастности России.

"Выражаю глубочайшие соболезнования раненым в результате российского ракетного удара по Мукачево и желаю им скорейшего и полного выздоровления", - говорилось в заметке.

Однако позже "российского ракетного удара" заменили на "ракетного удара".

"Быстрое завершение российско-украинского конфликта соответствует нашим общим интересам. Я верю, что враждующие стороны смогут это увидеть и, благодаря международным дипломатическим усилиям, вскоре положат конец этому бесчеловечному и бессмысленному кровопролитию", - добавил лидер Венгрии.

Напомним, в ночь на 21 августа российские оккупанты нанесли удар по одному из предприятий в Мукачево. В результате удара разрушены складские помещения, загорелся пожар.

Читайте: Сибига об ударе по Мукачево: Россия атаковала американское предприятие

Венгрия (2072) Мукачево (347) обстрел (29099) Закарпатская область (2653) Мукачевский район (8)
+14
През Угорщини ***** - нігуя собі
21.08.2025 13:28 Ответить
+13
Скоти угорські.
21.08.2025 13:28 Ответить
+7
Шуйок, *****.
21.08.2025 13:36 Ответить
Скоти угорські.
21.08.2025 13:28 Ответить
През Угорщини ***** - нігуя собі
21.08.2025 13:28 Ответить
Шуйок, *****.
21.08.2025 13:36 Ответить
Мадяри це європеїзовані москалі.
21.08.2025 13:39 Ответить
Заретушовані москалі. Москалів не можна європеїзувати за визначенням.
21.08.2025 14:14 Ответить
Прикро що Україна не розриває дипломатичні відносини з такими країнами.
21.08.2025 13:40 Ответить
Мандяри
21.08.2025 13:41 Ответить
Шавки кремля,а де ж засудження хоча б.?
21.08.2025 13:43 Ответить
Яке "засудження"? Ти коли-небудь чув, щоб люди лаяли скотину, яка їм дає молоко?
21.08.2025 14:47 Ответить
Такі ж піdари, як і кац@пи - нічого "дивного".
21.08.2025 13:50 Ответить
Гандон мадярський
21.08.2025 14:05 Ответить
Заробив від Орбана "А-та-та".
21.08.2025 14:05 Ответить
просто мрази!
21.08.2025 14:07 Ответить
ось і все що треба знати про керівництво мадьярского каганату. Як свої ганчірки чіпляти на держ. уствновах України, то залюбки, а як назвати кацапів вбивцями, так їх нема. Добре базікати за сталевим парканом України від москалів. То хай знають - не буде паркана, не буде для мадьяр а ні НАТО, а ні ЄС. Проте знов буде 1956 р. що мадьярам бажаю від всього серця
21.08.2025 14:14 Ответить
Історики напишуть: був такий собі х@йок президентом угорщини.
21.08.2025 14:16 Ответить
Мелкий шуйок ***********!
21.08.2025 14:27 Ответить
А якже про угорську нацменшину невже байдуже ,тут прямо можна сказати орбан і його компанія це ворого України ,чому нафтопровід досі транспортує російську нафту до Угорщини даючи злочиному рашиському режиму щорічно заробляти понад 7 мільярдів доларів ?
21.08.2025 14:44 Ответить
Президент Угорщини Тамаш Шуйок ПРАВИЛЬНО(((ТОМАШ КУЙОК))))УГОРСЬКИЙ ЧЛЕНОСОС КУЙЛА
21.08.2025 14:46 Ответить
,,їдуть в таксі, орбан, сціярту і ******. Хто з цих трох Підор? Відповідь: всі !"
21.08.2025 14:47 Ответить
 
 