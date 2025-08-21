Президент Венгрии Шуйок, комментируя удар по Мукачево, убрал упоминание о России

Президент Венгрии Тамаш Шуйок выразил соболезнования пострадавшим в результате удара РФ по Мукачево на Закарпатье. Однако впоследствии он отредактировал сообщение и убрал упоминание о причастности России.

"Выражаю глубочайшие соболезнования раненым в результате российского ракетного удара по Мукачево и желаю им скорейшего и полного выздоровления", - говорилось в заметке.

Однако позже "российского ракетного удара" заменили на "ракетного удара".

"Быстрое завершение российско-украинского конфликта соответствует нашим общим интересам. Я верю, что враждующие стороны смогут это увидеть и, благодаря международным дипломатическим усилиям, вскоре положат конец этому бесчеловечному и бессмысленному кровопролитию", - добавил лидер Венгрии.

Напомним, в ночь на 21 августа российские оккупанты нанесли удар по одному из предприятий в Мукачево. В результате удара разрушены складские помещения, загорелся пожар.

