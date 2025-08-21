Сибига об ударе по Мукачево: Россия атаковала американское предприятие

Российские войска во время атаки на Закарпатье нанесли удар по американскому предприятию, которое производило электронику.

Об этом в соцсети X, сообщил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопреки всем усилиям прекратить войну, Россия нанесла массированный комбинированный авиаудар по Украине ночью. Сотни дронов, гиперзвуковых, баллистических и крылатых ракет по гражданской и энергетической инфраструктуре", - отметил министр.

По словам Сибиги, одна из ракет поразила предприятие крупного американского производителя электроники на западе Украины, что привело к повреждениям и жертвам.

"Полностью гражданский объект, который не имеет никакого отношения к обороне или военным. Это не первая атака России на американский бизнес в Украине, после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого года и других атак.

Читайте также: "Шахед" упал в селе Липовец на Закарпатье: повреждены ЛЭП и дом. ФОТО

Никакой военной логики или необходимости, только террор против людей, бизнеса и нормальной жизни в нашей стране. Вот почему усилия, направленные на то, чтобы заставить Россию прекратить войну, настолько критически важны, и мы вновь подтверждаем готовность Украины приложить все усилия для приближения мира", - подчеркнул глава МИД.

Сибига заявил, что встреча лидеров в двустороннем формате Украина-Россия и трехстороннем формате Украина-США-Россия имеют решающее значение для обеспечения дипломатии.

"Не менее важна работа по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности со стороны партнеров, в частности США и европейских союзников. Ночные удары также демонстрируют необходимость усиления противовоздушной обороны Украины дополнительными системами и перехватчиками", - подытожил министр.

Напомним, в ночь на 21 августа российские оккупанты нанесли удар по одному из предприятий в Мукачево. В результате удара разрушены складские помещения, начался пожар.

Читайте: Последствия вражеского удара по Мукачево. ФОТОрепортаж