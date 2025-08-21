Сибига об ударе по Мукачево: Россия атаковала американское предприятие
Российские войска во время атаки на Закарпатье нанесли удар по американскому предприятию, которое производило электронику.
Об этом в соцсети X, сообщил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
"Вопреки всем усилиям прекратить войну, Россия нанесла массированный комбинированный авиаудар по Украине ночью. Сотни дронов, гиперзвуковых, баллистических и крылатых ракет по гражданской и энергетической инфраструктуре", - отметил министр.
По словам Сибиги, одна из ракет поразила предприятие крупного американского производителя электроники на западе Украины, что привело к повреждениям и жертвам.
"Полностью гражданский объект, который не имеет никакого отношения к обороне или военным. Это не первая атака России на американский бизнес в Украине, после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого года и других атак.
Никакой военной логики или необходимости, только террор против людей, бизнеса и нормальной жизни в нашей стране. Вот почему усилия, направленные на то, чтобы заставить Россию прекратить войну, настолько критически важны, и мы вновь подтверждаем готовность Украины приложить все усилия для приближения мира", - подчеркнул глава МИД.
Сибига заявил, что встреча лидеров в двустороннем формате Украина-Россия и трехстороннем формате Украина-США-Россия имеют решающее значение для обеспечения дипломатии.
"Не менее важна работа по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности со стороны партнеров, в частности США и европейских союзников. Ночные удары также демонстрируют необходимость усиления противовоздушной обороны Украины дополнительными системами и перехватчиками", - подытожил министр.
Напомним, в ночь на 21 августа российские оккупанты нанесли удар по одному из предприятий в Мукачево. В результате удара разрушены складские помещения, начался пожар.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
русня вдарили по американському заводу Flex в Мукачево....
те підприємство саме винне, що в нього прилетіла кацапська ракета.
бо, як що б, воно було кацапське, то нічого не прилетіло!
треба поступитися підприємством і ракети перестануть прилітати.
от підприємство чим думало, коли будувалося на шляху ракети з болот, які в сотні тисяч разів більше, за те підприємство?
я люблю віталіка!
а, на цензорі я сутки троє.
так шо......
А що ж могутня Америка? Хто робить її нікчемною?!