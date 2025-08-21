РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13702 посетителя онлайн
Новости Удар по Закарпатью
5 317 33

Сибига об ударе по Мукачево: Россия атаковала американское предприятие

Удар по Мукачево Поражено предприятие американского производителя

Российские войска во время атаки на Закарпатье нанесли удар по американскому предприятию, которое производило электронику.

Об этом в соцсети X, сообщил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопреки всем усилиям прекратить войну, Россия нанесла массированный комбинированный авиаудар по Украине ночью. Сотни дронов, гиперзвуковых, баллистических и крылатых ракет по гражданской и энергетической инфраструктуре", - отметил министр.

По словам Сибиги, одна из ракет поразила предприятие крупного американского производителя электроники на западе Украины, что привело к повреждениям и жертвам.

"Полностью гражданский объект, который не имеет никакого отношения к обороне или военным. Это не первая атака России на американский бизнес в Украине, после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого года и других атак.

Читайте также: "Шахед" упал в селе Липовец на Закарпатье: повреждены ЛЭП и дом. ФОТО

Никакой военной логики или необходимости, только террор против людей, бизнеса и нормальной жизни в нашей стране. Вот почему усилия, направленные на то, чтобы заставить Россию прекратить войну, настолько критически важны, и мы вновь подтверждаем готовность Украины приложить все усилия для приближения мира", - подчеркнул глава МИД.

Сибига заявил, что встреча лидеров в двустороннем формате Украина-Россия и трехстороннем формате Украина-США-Россия имеют решающее значение для обеспечения дипломатии.

"Не менее важна работа по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности со стороны партнеров, в частности США и европейских союзников. Ночные удары также демонстрируют необходимость усиления противовоздушной обороны Украины дополнительными системами и перехватчиками", - подытожил министр.

Напомним, в ночь на 21 августа российские оккупанты нанесли удар по одному из предприятий в Мукачево. В результате удара разрушены складские помещения, начался пожар.

Читайте: Последствия вражеского удара по Мукачево. ФОТОрепортаж

Удар по Мукачево Поражено предприятие американского производителя

Автор: 

Мукачево (347) обстрел (29099) США (27748) Сибига Андрей (611) Закарпатская область (2653) Мукачевский район (8)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Ну що Трамп ось що значить червона доріжка для злочинця ,не дури сам себе і весь світ ти все робиш щоб не вводити санкції проти рашиської федорації.
показать весь комментарий
21.08.2025 10:01 Ответить
+10
Може трампоїду ще одну клюшку подарувати?? Чи краще засунути
показать весь комментарий
21.08.2025 10:01 Ответить
+8
Рашисти спеціально це зробили. Таким чином вони показують західним інвесторам що в Україну не вкладали гроші бо це їхня територія. Бо ***** побачив що Тампон це вонюча гонуча і що б рашисти не робили Тампон буде нагинати Україну на ще більші поступки.
показать весь комментарий
21.08.2025 10:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну що Трамп ось що значить червона доріжка для злочинця ,не дури сам себе і весь світ ти все робиш щоб не вводити санкції проти рашиської федорації.
показать весь комментарий
21.08.2025 10:01 Ответить
путін також зустрічав вбивцю Tiergartenmorder з Берліну з квітами та з "червоною доріжкою".... команді трампа це сподобалось: "сваїх нє брасаєм і нє здайом..."
показать весь комментарий
21.08.2025 10:24 Ответить
То була не доріжка, а його особиста червона краватка
показать весь комментарий
21.08.2025 10:54 Ответить
Може трампоїду ще одну клюшку подарувати?? Чи краще засунути
показать весь комментарий
21.08.2025 10:01 Ответить
Так. По самісінькі гланди.
показать весь комментарий
21.08.2025 10:04 Ответить
Судячи з усього, білорусько-кацапські "учєнія" вже розпочалися; вчора з території бульбашії до нас прилетіла ракета. Таким чином пуйло хоче втягнути лукашеску у гарячу війну?
показать весь комментарий
21.08.2025 10:02 Ответить
не прилітало нічого з білорусі, фальш-ціль була, не роздмухуйте. Не потрібен нам другий фронт на півночі, це погано для нас закінчитися може.
показать весь комментарий
21.08.2025 10:08 Ответить
що скажут большие друзья путаны, орбан и трамп?))
показать весь комментарий
21.08.2025 10:03 Ответить
Скажуть,що винна жертва...
показать весь комментарий
21.08.2025 10:05 Ответить
якби трамп був президентом, цього не сталося б. а стоп ...
показать весь комментарий
21.08.2025 10:06 Ответить
Тепер я думаю, усім зрозуміло, чому саме цей об'єкт так активно зараз форсять по всіх новинах марафону і офісних ТГ-каналах?) Бо він же "американський"! Все це гра в політику... путін конкретно лоханувся, вдаривши по американському заводу в ході перемовин з Трампом, а наші "офісні" лише й раді цьому...
показать весь комментарий
21.08.2025 10:07 Ответить
Завод Jabil в Ужгороді
русня вдарили по американському заводу Flex в Мукачево....
показать весь комментарий
21.08.2025 11:01 Ответить
так, дійсно. дякую за уточнення. коментар видалив!
показать весь комментарий
21.08.2025 12:11 Ответить
❗️600 працівників знаходилось на заводі у Мукачеві в момент атаки Росії, - журналіст Глагола зазначає, що всіх, на щастя, встигли вивести в укриття
показать весь комментарий
21.08.2025 10:09 Ответить
Рашисти спеціально це зробили. Таким чином вони показують західним інвесторам що в Україну не вкладали гроші бо це їхня територія. Бо ***** побачив що Тампон це вонюча гонуча і що б рашисти не робили Тампон буде нагинати Україну на ще більші поступки.
показать весь комментарий
21.08.2025 10:09 Ответить
Мукачівцям - співчуття, американцям карму. По їхньому бізнесу. Від кацапів. Тільки. Збережи Господи українців - вони не винуваті.
показать весь комментарий
21.08.2025 10:09 Ответить
❗️Перемовини під димом війни: поки Трамп грає в свої ігри, а коаліція охочих стурбовано йому киває
показать весь комментарий
21.08.2025 10:10 Ответить
що, той сибіга таке каже?
те підприємство саме винне, що в нього прилетіла кацапська ракета.
бо, як що б, воно було кацапське, то нічого не прилетіло!
треба поступитися підприємством і ракети перестануть прилітати.
от підприємство чим думало, коли будувалося на шляху ракети з болот, які в сотні тисяч разів більше, за те підприємство?
показать весь комментарий
21.08.2025 10:13 Ответить
Гриня ! вчера с Киева денег сняли в пользу власти , а ты промолчал? Даже Кличко не упрекнул за это, ведь это его вина!
показать весь комментарий
21.08.2025 10:18 Ответить
не бреши!!!
я люблю віталіка!
а, на цензорі я сутки троє.
так шо......
показать весь комментарий
21.08.2025 10:24 Ответить
так ты даже не возбудился от того , что твои любимцы поимели киевлян и ЗСУ на 8 лярдов?! или тебе в марафоне объяснили, что их бы Кличко украл!
показать весь комментарий
21.08.2025 10:33 Ответить
а, ти душніло, все продовжуєш?
показать весь комментарий
21.08.2025 10:35 Ответить
просто ждал от тебя послания по поводу снятия денег но, тебе это не интересно
показать весь комментарий
21.08.2025 10:38 Ответить
и любимицу твою безуглую вчера тоже обидели! благо твой кумир видосиками тебя успокоил. а то ушёл опять в запой!
показать весь комментарий
21.08.2025 10:36 Ответить
це так виглядають гарантії безпеки від американців, про які вони кукурікали на початку великої місії великого президента - типу для гарантій безпеки достатньо просто присутності в Україні американських компаній.... бггг..., ваш улюблений путін їх просто розіб'є, як горіхи й ніхто й не писне...
показать весь комментарий
21.08.2025 10:14 Ответить
і піндоси не хрена не зроблять
показать весь комментарий
21.08.2025 10:18 Ответить
кремль підтягує війну блище до кордонів ЄС , Захід ризикує приймати русню з хлібом та сілью ,яка зітре весь західний добробут у порошок ...навже так важко включити західним політикам мізки ,і зрозуміти , шо те за шо вони борються ,наживаясь на награбованому у колоніях , може стати купою куряви ?!!! Пора азійський реванш ЗУПИНИТИ !!!
показать весь комментарий
21.08.2025 10:20 Ответить
Пічєнєгі...
показать весь комментарий
21.08.2025 10:21 Ответить
Це ще залишкове відлуння Байдена. При Гандольді чудовий Влад такого не може робити.
показать весь комментарий
21.08.2025 10:36 Ответить
Сначала по азербайджанскому газу ударили теперь по американцам,так что с Путиным договариваться не возможно.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:05 Ответить
"Крєпкій арєшек, цей путєн".
А що ж могутня Америка? Хто робить її нікчемною?!
показать весь комментарий
21.08.2025 11:37 Ответить
 
 