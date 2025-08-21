"Шахед" упал в селе Липовец на Закарпатье: повреждены ЛЭП и дом. ФОТО

"Шахед" атаковал село Липовец Хустского района Закарпатья.

Об этом сообщил глава ОВА Мирослав Билецкий.

"По предварительным данным, жертв нет. Повреждено хозяйственное здание, выбиты окна в жилом доме и повреждена линия электропередач.



На место происшествия выехали все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 21 августа российские оккупанты нанесли удар по одному из предприятий в Мукачево. В результате удара разрушены складские помещения, начался пожар.

