"Шахед" упал в селе Липовец на Закарпатье: повреждены ЛЭП и дом. ФОТО
"Шахед" атаковал село Липовец Хустского района Закарпатья.
Об этом сообщил глава ОВА Мирослав Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительным данным, жертв нет. Повреждено хозяйственное здание, выбиты окна в жилом доме и повреждена линия электропередач.
На место происшествия выехали все соответствующие службы", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 21 августа российские оккупанты нанесли удар по одному из предприятий в Мукачево. В результате удара разрушены складские помещения, начался пожар.
