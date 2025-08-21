УКР
"Шахед" упав у селі Липовець на Закарпатті: пошкоджено ЛЕП та будинок. ФОТО

"Шахед" атакував село Липовець Хустського району Закарпаття.

Про це повідомив глава ОВА Мирослав Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, жертв немає. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач.

На місце події виїхали всі відповідні служби", - йдеться в повідомлення.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські окупанти завдали удару по одному з підприємств у Мукачево. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.

Атака на Закарпаття 21 серпня Що відомо
