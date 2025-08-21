1 307 1
Росіяни завдали двох ударів по Запоріжжю, є пошкодження на промислових об’єктах. ФОТО
У ніч проти 21 серпня російські загарбники двічі вдарили по Запоріжжю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Він зазначив, що внаслідок атаки є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Також вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч - в них вибиті вікна. Комунальні служби вже працюють на місцях атаки.
"Попередньо, минулося без постраждалих. Деталі уточнюються", - додав Федоров.
