Росіяни завдали двох ударів по Запоріжжю, є пошкодження на промислових об’єктах. ФОТО

У ніч проти 21 серпня російські загарбники двічі вдарили по Запоріжжю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Він зазначив,  що внаслідок атаки є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Також вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч - в них вибиті вікна. Комунальні служби вже працюють на місцях атаки.

"Попередньо, минулося без постраждалих. Деталі уточнюються", - додав Федоров.

Автор: 

