Ворог атакував Запоріжжя: намагався вдарити по критичній інфраструктурі. 6 людей постраждало (оновлено)

Зранку 18 серпня у Запоріжжі пролунав потужний вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

"У Запоріжжі було чутно звук вибуху", - йдеться в повідомленні.

Перед цим у Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на обласний центр.

У Запорізькій області та низці регіонів оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет.

Начальник ОВА Іван Федоров заявив про повторні вибухи у Запорізькій області.

Згодом Федоров повідомив, що ворог намагався вдарити по критичній інфраструктурі Запоріжжя. Завдав два удари

"Двоє людей дістали поранення. Їм надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Начальник ОВА зазначив, до медиків продовжують надходити повідомлення щодо постраждалих.

Трохи пізніше Федоров повідомив, про ще двох постраждалих.

"Вже чотири поранених - збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю.

Їм надається вся необхідна медична допомога", - додав він.

Кількість людей, яким знадобилася допомога лікарів, збільшується.

"Шість людей, з них двоє в тяжкому стані ушпиталені до медичних закладів Запоріжжя. Це постраждалі внаслідок атаки на обласний центр", - повідомив о 10:00 Федоров.

