Новини Атака РФ на Запоріжжя
Ворог атакував Запоріжжя: намагався вдарити по критичній інфраструктурі. 6 людей постраждало (оновлено)

Вибух

Зранку 18 серпня у Запоріжжі пролунав потужний вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

"У Запоріжжі було чутно звук вибуху", - йдеться в повідомленні.

Перед цим у Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на обласний центр.

У Запорізькій області та низці регіонів оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет.

Начальник ОВА Іван Федоров заявив про повторні вибухи у Запорізькій області.

Згодом Федоров повідомив,  що ворог намагався вдарити по критичній інфраструктурі Запоріжжя. Завдав два удари

"Двоє людей дістали поранення. Їм надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Начальник ОВА зазначив,  до медиків продовжують надходити повідомлення щодо постраждалих.

Трохи пізніше Федоров повідомив, про ще двох постраждалих.

"Вже чотири поранених - збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю.

Їм надається вся необхідна медична допомога", - додав він.

Кількість людей, яким знадобилася допомога лікарів, збільшується.

"Шість людей, з них двоє в тяжкому стані ушпиталені до медичних закладів Запоріжжя. Це постраждалі внаслідок атаки на обласний центр",  - повідомив о 10:00 Федоров.

вибух (4588) Запоріжжя (2358) Запорізька область (3963) Запорізький район (219)
Трамп і путін вбивці!!!
18.08.2025 09:09 Відповісти
Трамп подстилка фашиста путлера.
18.08.2025 09:12 Відповісти
тампону хочется торгувати с ху...йлом,
санкції він не буде вводити
18.08.2025 09:17 Відповісти
2 вибухи, було гучно, мабуть поряд зовсім. Постраждалі є. Російські терористи смердючі тільки це і можуть. Вбивати і руйнувати.
18.08.2025 09:23 Відповісти
 
 