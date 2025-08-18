Ворог атакував Запоріжжя: намагався вдарити по критичній інфраструктурі. 6 людей постраждало (оновлено)
Зранку 18 серпня у Запоріжжі пролунав потужний вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".
"У Запоріжжі було чутно звук вибуху", - йдеться в повідомленні.
Перед цим у Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на обласний центр.
У Запорізькій області та низці регіонів оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет.
Начальник ОВА Іван Федоров заявив про повторні вибухи у Запорізькій області.
Згодом Федоров повідомив, що ворог намагався вдарити по критичній інфраструктурі Запоріжжя. Завдав два удари
"Двоє людей дістали поранення. Їм надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.
Начальник ОВА зазначив, до медиків продовжують надходити повідомлення щодо постраждалих.
Трохи пізніше Федоров повідомив, про ще двох постраждалих.
"Вже чотири поранених - збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю.
Їм надається вся необхідна медична допомога", - додав він.
Кількість людей, яким знадобилася допомога лікарів, збільшується.
"Шість людей, з них двоє в тяжкому стані ушпиталені до медичних закладів Запоріжжя. Це постраждалі внаслідок атаки на обласний центр", - повідомив о 10:00 Федоров.
