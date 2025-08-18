РУС
Новости Атака на Запорожье
Ракетная атака по Запорожью: трое погибших, количество раненых выросло до 33. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 18 августа в Запорожье прогремел мощный взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

"В Запорожье был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.

Перед этим в Воздушных силах сообщили о скоростной цели на областной центр.

В Запорожской области и ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет.

Начальник ОВА Иван Федоров заявил о повторных взрывах в Запорожской области.

Впоследствии Федоров сообщил, что враг пытался ударить по критической инфраструктуре Запорожья. Нанес два удара.

"Два человека получили ранения. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Начальник ОВА отметил, что к медикам продолжают поступать сообщения о пострадавших.

Чуть позже Федоров сообщил, о еще двух пострадавших.

"Уже четверо раненых - увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью.

Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – добавил он.

Количество людей, которым понадобилась помощь врачей, увеличивается.

"Шесть человек, из них двое в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинские учреждения Запорожья. Это пострадали в результате атаки на областной центр", - сообщил в 10:00 Федоров.

Уже семь раненых – увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье.

"Мужчина в тяжелом состоянии в больнице. На месте попаданий продолжаются первоочередные работы по ликвидации последствий атаки", - сообщил Федоров.

Число пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью увеличилось до 17 человек.

Около 12:30 Федоров сообщил о погибшем мужчине.

"Мужчина, которого спасатели вытащили из провала, к сожалению, умер. Врачи до последнего боролись за его жизнь", - отметил начальник ОВА.

По состоянию на 12.40 увеличилось количество погибших в Запорожье.

"Три человека погибли, многие ранены в тяжелом состоянии - прямо сейчас врачи борются за их жизнь - таковы последствия вражеской атаки на Запорожье", - сообщил Федоров.

Под наблюдением врачей 18 пострадавших с взрывными травмами и осколочными ранениями. В их числе и 17-летний юноша.

"Часть из пострадавших в настоящее время в операционных. Медики делают все возможное для сохранения их жизни и здоровья", - добавил начальник ОВА. 

23 человека, пострадавшие от вражеской атаки, получают медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Запорожья.

"Раненые в результате российского удара по областному центру продолжают обращаться в медучреждения. Все люди получают необходимую помощь. Часть из них будет продолжать лечение амбулаторно", - сообщил Федоров.

По состоянию на 17.38 Федоров сообщил, что до 30 человек увеличилось количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

ОБНОВЛЕНИЕ

По состоянию на 19:15

"33 раненых вследствие утренней вражеской атаки по Запорожью. Люди продолжают обращаться за помощью", - написал Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Взрывы прогремели в Сумах и Харькове: ПС предупреждали о скоростных целях

+25
Трамп і путін вбивці!!!
18.08.2025 09:09 Ответить
+20
Трамп подстилка фашиста путлера.
18.08.2025 09:12 Ответить
+15
2 вибухи, було гучно, мабуть поряд зовсім. Постраждалі є. Російські терористи смердючі тільки це і можуть. Вбивати і руйнувати.
18.08.2025 09:23 Ответить
Трамп і путін вбивці!!!
18.08.2025 09:09 Ответить
Трамп подстилка фашиста путлера.
18.08.2025 09:12 Ответить
тампону хочется торгувати с ху...йлом,
санкції він не буде вводити
18.08.2025 09:17 Ответить
2 вибухи, було гучно, мабуть поряд зовсім. Постраждалі є. Російські терористи смердючі тільки це і можуть. Вбивати і руйнувати.
18.08.2025 09:23 Ответить
Нажаль той хто перся в 19 році до влади вважав, що буде кататися як сир в маслі, а ахмєтка керуватиме і обнімацця з ****** і ці обійми врятують Україну. А тому у владі немає жодної сильної, волевої, розумної і патріотичної людини! Іноді є сумніви чи є там взагалі люди.
Розумна і сильна людина запропонувала б Трампу і всьосу його БД та конгресу зустріч біля руїн Харкова, які ще димлять і пообіцяти там підписати все, що це руде падло схоче в обмін на поховання вбитих рашкою власними жирними руками трампа!
18.08.2025 10:55 Ответить
Ум и Зеленский со своими гельминтами - это оксюморон, несовместимые понятия. Его цель не благополучие страны и людей, а удержание власти.
18.08.2025 12:49 Ответить
...всі його потуги щодо вічної влади марні. Я думаю він добре це усвідомлює, саме тому бореться за власне життя і свого кодла. І в цьому винен тільки він, бо мав те, чого не мали до нього жодні президенти в Україні.
18.08.2025 13:39 Ответить
Влучно сказано
18.08.2025 14:27 Ответить
Нічого в світі більш огидного і мерзеного немає чим рашиські варвари і огидний "русский мир", смерть злочинцю путіну, трампова червона доріжка в пекло чорту.
18.08.2025 14:38 Ответить
18 серпня 1941 року кацапи підірвали греблю Дніпрогес у Запоріжжі.
Загинули 100 000 українців.
18.08.2025 18:19 Ответить
Після захоплення Запоріжжя німецькі інженерні частини швидко відновили зруйновану частину греблі. Вже влітку 1942 року станція знову запрацювала, але вже на новому обладнанні, виробленому в Німеччині.
18.08.2025 19:56 Ответить
18.08.2025 19:55 Ответить
Прямо зараз готується атака по москалях нашим "фламінго".Чи ні?
18.08.2025 19:58 Ответить
по роялю пипеткой
18.08.2025 20:06 Ответить
Дуже довго чекати будете.
18.08.2025 20:12 Ответить
дочекаємось кацапе!
18.08.2025 20:24 Ответить
"Не накручуйте себе!"- Зеленський звернувся до українців!
У зверненні президент розповів, що за рік будемо будувати дороги, мости, школи, літаки,танки. А далі - Великдень, травневі свята з шашликами. Потім літо, ЗНО, копання городів"...Зеленський навіть передбачив майбутнє в якому він скаже: "Я ж говорив? Ми не панікували,ми були спокійні, тож зустрічаємо наступний Новий рік без паніки і страху"
https://youtu.be/4VvAwpwnwtI
18.08.2025 20:15 Ответить
 
 