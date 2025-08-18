Ракетная атака по Запорожью: трое погибших, количество раненых выросло до 33. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Утром 18 августа в Запорожье прогремел мощный взрыв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".
"В Запорожье был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.
Перед этим в Воздушных силах сообщили о скоростной цели на областной центр.
В Запорожской области и ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет.
Начальник ОВА Иван Федоров заявил о повторных взрывах в Запорожской области.
Впоследствии Федоров сообщил, что враг пытался ударить по критической инфраструктуре Запорожья. Нанес два удара.
"Два человека получили ранения. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Начальник ОВА отметил, что к медикам продолжают поступать сообщения о пострадавших.
Чуть позже Федоров сообщил, о еще двух пострадавших.
"Уже четверо раненых - увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью.
Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – добавил он.
Количество людей, которым понадобилась помощь врачей, увеличивается.
"Шесть человек, из них двое в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинские учреждения Запорожья. Это пострадали в результате атаки на областной центр", - сообщил в 10:00 Федоров.
Уже семь раненых – увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье.
"Мужчина в тяжелом состоянии в больнице. На месте попаданий продолжаются первоочередные работы по ликвидации последствий атаки", - сообщил Федоров.
Число пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью увеличилось до 17 человек.
Около 12:30 Федоров сообщил о погибшем мужчине.
"Мужчина, которого спасатели вытащили из провала, к сожалению, умер. Врачи до последнего боролись за его жизнь", - отметил начальник ОВА.
По состоянию на 12.40 увеличилось количество погибших в Запорожье.
"Три человека погибли, многие ранены в тяжелом состоянии - прямо сейчас врачи борются за их жизнь - таковы последствия вражеской атаки на Запорожье", - сообщил Федоров.
Под наблюдением врачей 18 пострадавших с взрывными травмами и осколочными ранениями. В их числе и 17-летний юноша.
"Часть из пострадавших в настоящее время в операционных. Медики делают все возможное для сохранения их жизни и здоровья", - добавил начальник ОВА.
23 человека, пострадавшие от вражеской атаки, получают медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Запорожья.
"Раненые в результате российского удара по областному центру продолжают обращаться в медучреждения. Все люди получают необходимую помощь. Часть из них будет продолжать лечение амбулаторно", - сообщил Федоров.
По состоянию на 17.38 Федоров сообщил, что до 30 человек увеличилось количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
ОБНОВЛЕНИЕ
По состоянию на 19:15
"33 раненых вследствие утренней вражеской атаки по Запорожью. Люди продолжают обращаться за помощью", - написал Федоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
санкції він не буде вводити
Розумна і сильна людина запропонувала б Трампу і всьосу його БД та конгресу зустріч біля руїн Харкова, які ще димлять і пообіцяти там підписати все, що це руде падло схоче в обмін на поховання вбитих рашкою власними жирними руками трампа!
Загинули 100 000 українців.
У зверненні президент розповів, що за рік будемо будувати дороги, мости, школи, літаки,танки. А далі - Великдень, травневі свята з шашликами. Потім літо, ЗНО, копання городів"...Зеленський навіть передбачив майбутнє в якому він скаже: "Я ж говорив? Ми не панікували,ми були спокійні, тож зустрічаємо наступний Новий рік без паніки і страху"
https://youtu.be/4VvAwpwnwtI