Ракетная атака по Запорожью: трое погибших, количество раненых выросло до 33. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 18 августа в Запорожье прогремел мощный взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

"В Запорожье был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.

Перед этим в Воздушных силах сообщили о скоростной цели на областной центр.

В Запорожской области и ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет.

Начальник ОВА Иван Федоров заявил о повторных взрывах в Запорожской области.

Впоследствии Федоров сообщил, что враг пытался ударить по критической инфраструктуре Запорожья. Нанес два удара.

"Два человека получили ранения. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Начальник ОВА отметил, что к медикам продолжают поступать сообщения о пострадавших.

Чуть позже Федоров сообщил, о еще двух пострадавших.

"Уже четверо раненых - увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью.

Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – добавил он.

Количество людей, которым понадобилась помощь врачей, увеличивается.

"Шесть человек, из них двое в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинские учреждения Запорожья. Это пострадали в результате атаки на областной центр", - сообщил в 10:00 Федоров.

Уже семь раненых – увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье.

"Мужчина в тяжелом состоянии в больнице. На месте попаданий продолжаются первоочередные работы по ликвидации последствий атаки", - сообщил Федоров.

Число пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью увеличилось до 17 человек.

Около 12:30 Федоров сообщил о погибшем мужчине.

"Мужчина, которого спасатели вытащили из провала, к сожалению, умер. Врачи до последнего боролись за его жизнь", - отметил начальник ОВА.

По состоянию на 12.40 увеличилось количество погибших в Запорожье.

"Три человека погибли, многие ранены в тяжелом состоянии - прямо сейчас врачи борются за их жизнь - таковы последствия вражеской атаки на Запорожье", - сообщил Федоров.

Под наблюдением врачей 18 пострадавших с взрывными травмами и осколочными ранениями. В их числе и 17-летний юноша.

"Часть из пострадавших в настоящее время в операционных. Медики делают все возможное для сохранения их жизни и здоровья", - добавил начальник ОВА.

23 человека, пострадавшие от вражеской атаки, получают медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Запорожья.

"Раненые в результате российского удара по областному центру продолжают обращаться в медучреждения. Все люди получают необходимую помощь. Часть из них будет продолжать лечение амбулаторно", - сообщил Федоров.

По состоянию на 17.38 Федоров сообщил, что до 30 человек увеличилось количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

ОБНОВЛЕНИЕ

По состоянию на 19:15

"33 раненых вследствие утренней вражеской атаки по Запорожью. Люди продолжают обращаться за помощью", - написал Федоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрывы прогремели в Сумах и Харькове: ПС предупреждали о скоростных целях









