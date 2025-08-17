Взрывы прогремели в Сумах и Харькове: ВС предупреждали о скоростных целях
Вечером 17 августа в Сумах и Харькове прогремели взрывы на фоне угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
В Сумах был слышен звук взрыва, - сообщалось в 20:40.
Угроза применения баллистического вооружения из Курска, в областях где объявлена воздушная тревога, - сообщали Воздушные силы в 22:37.
Скоростная цель на Сумщине, на Сумы, - сообщалось в 22:41.
Скоростная цель на Харьковщине, курсом на запад, - сообщалось в 22:51.
Сообщалось, что в Харькове раздался взрыв.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий17.08.2025 23:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль