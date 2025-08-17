РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6399 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины Обстрел Харькова
448 1

Взрывы прогремели в Сумах и Харькове: ВС предупреждали о скоростных целях

взрывы, дым

Вечером 17 августа в Сумах и Харькове прогремели взрывы на фоне угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

В Сумах был слышен звук взрыва, - сообщалось в 20:40.

Угроза применения баллистического вооружения из Курска, в областях где объявлена воздушная тревога, - сообщали Воздушные силы в 22:37.

Скоростная цель на Сумщине, на Сумы, - сообщалось в 22:41.

Скоростная цель на Харьковщине, курсом на запад, - сообщалось в 22:51.

Сообщалось, что в Харькове раздался взрыв.

Смотрите также: Утром враг ударил по АЗС в Сумской громаде, есть пострадавший. ФОТОрепортаж

Автор: 

взрыв (6875) Сумская область (3582) Сумы (1234) Харьков (7719) Харьковская область (1455) Сумский район (372) Харьковский район (508)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце вам мир Віткофа-Хуйла.
показать весь комментарий
17.08.2025 23:55 Ответить
 
 