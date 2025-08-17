Взрывы прогремели в Сумах и Харькове: ВС предупреждали о скоростных целях

Вечером 17 августа в Сумах и Харькове прогремели взрывы на фоне угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

В Сумах был слышен звук взрыва, - сообщалось в 20:40.

Угроза применения баллистического вооружения из Курска, в областях где объявлена воздушная тревога, - сообщали Воздушные силы в 22:37.

Скоростная цель на Сумщине, на Сумы, - сообщалось в 22:41.

Скоростная цель на Харьковщине, курсом на запад, - сообщалось в 22:51.

Сообщалось, что в Харькове раздался взрыв.

Смотрите также: Утром враг ударил по АЗС в Сумской громаде, есть пострадавший. ФОТОрепортаж