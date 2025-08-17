УКР
Вибухи пролунали у Сумах та Харкові: ПС попереджали про швидкісні цілі

Ввечері 17 серпня у Сумах та Харкові пролунали вибухи на тлі загрози застосування ворогом балістичного озброєння.

У Сумах було чути звук вибуху, - повідомлялося о 22:40.

Загроза застосування балістичного озброєння з курська, в областях де оголошено повітряну тривогу, - повідомляли Повітряні сили о 22:37.

Швидкісна ціль на Сумщині, на Суми, - повідомлялося о 22:41.

Швидкісна ціль на Харківщині , курсом на захід, - повідомлялося о 22:51.

Повідомлялося, що у Харкові лунав вибух.

