Вибухи пролунали у Сумах та Харкові: ПС попереджали про швидкісні цілі
Ввечері 17 серпня у Сумах та Харкові пролунали вибухи на тлі загрози застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
У Сумах було чути звук вибуху, - повідомлялося о 22:40.
Загроза застосування балістичного озброєння з курська, в областях де оголошено повітряну тривогу, - повідомляли Повітряні сили о 22:37.
Швидкісна ціль на Сумщині, на Суми, - повідомлялося о 22:41.
Швидкісна ціль на Харківщині , курсом на захід, - повідомлялося о 22:51.
Повідомлялося, що у Харкові лунав вибух.
