Утром враг ударил по АЗС в Сумской громаде, есть пострадавший

Утром 15 августа вражескому удару подверглась автозаправочная станция на окраине Сумской громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь

БпЛА врага попал в гражданский автомобиль на территории АЗС, что вызвало пожар.

Повреждено здание заправки и легковой автомобиль. Водитель получил ожоги, медики оказывают ему необходимую помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ ударили дроном по зданию Сумской ОГА