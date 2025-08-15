Утром враг ударил по АЗС в Сумской громаде, есть пострадавший
Утром 15 августа вражескому удару подверглась автозаправочная станция на окраине Сумской громады.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь
БпЛА врага попал в гражданский автомобиль на территории АЗС, что вызвало пожар.
Повреждено здание заправки и легковой автомобиль. Водитель получил ожоги, медики оказывают ему необходимую помощь.
