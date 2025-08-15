РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9960 посетителей онлайн
Новости Фото Атака БПЛА на Сумы
785 0

Утром враг ударил по АЗС в Сумской громаде, есть пострадавший

Удар по АЗС в Сумах

Утром 15 августа вражескому удару подверглась автозаправочная станция на окраине Сумской громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь

БпЛА врага попал в гражданский автомобиль на территории АЗС, что вызвало пожар.

Повреждено здание заправки и легковой автомобиль. Водитель получил ожоги, медики оказывают ему необходимую помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ ударили дроном по зданию Сумской ОГА

Автор: 

беспилотник (4101) Сумская область (3577) Сумы (1231) Сумский район (370)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 