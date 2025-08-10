РУС
Атака БПЛА на Сумы
1 061 3

Войска РФ ударили дроном по зданию Сумской ОВА

шахед над Сумами

Сегодня, 10 августа 2025 года, утром российский беспилотник ударил по крыше здания областной администрации в центре Сум.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, к счастью, никто не пострадал.

"Враг системно бьет по административной и гражданской инфраструктуре, пытаясь давить и запугать людей.

"Призываю жителей и гостей Сумщины во время воздушных тревог воздерживаться от пребывания рядом с административными зданиями и объектами критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что несмотря на обстрелы, команда Сумской ОВА слаженно работает, чтобы все необходимые решения принимались без задержек.

Напомним, 30 июля рашисты также ударили БПЛА по зданию Сумской ОВА.

Чому стоїть мерія в Білгороді?
показать весь комментарий
10.08.2025 11:17 Ответить
Бо там все одно нікого нема ...
показать весь комментарий
10.08.2025 11:51 Ответить
 
 