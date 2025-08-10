Войска РФ ударили дроном по зданию Сумской ОВА
Сегодня, 10 августа 2025 года, утром российский беспилотник ударил по крыше здания областной администрации в центре Сум.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, к счастью, никто не пострадал.
"Враг системно бьет по административной и гражданской инфраструктуре, пытаясь давить и запугать людей.
"Призываю жителей и гостей Сумщины во время воздушных тревог воздерживаться от пребывания рядом с административными зданиями и объектами критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что несмотря на обстрелы, команда Сумской ОВА слаженно работает, чтобы все необходимые решения принимались без задержек.
Напомним, 30 июля рашисты также ударили БПЛА по зданию Сумской ОВА.
