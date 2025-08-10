Війська РФ ударили дроном по будівлі Сумської ОВА

Сьогодні, 10 серпня 2025 року, вранці російський безпілотник вдарив по даху будівлі обласної адміністрації в центрі Сум.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на щастя, ніхто не постраждав.

"Ворог системно б’є по адміністративній та цивільній інфраструктурі, намагаючись тиснути та залякати людей.

Читайте: Будівля Херсонської ОВА після ранкового російського удару. ФОТО

"Закликаю мешканців та гостей Сумщини під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та об’єктами критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що попри обстріли, команда Сумської ОВА злагоджено працює, аби всі необхідні рішення ухвалювалися без затримок.

Нагадаємо, 30 липня рашисти також вдарили БПЛА по будівлі Сумської ОВА.