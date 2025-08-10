Війська РФ ударили дроном по будівлі Сумської ОВА
Сьогодні, 10 серпня 2025 року, вранці російський безпілотник вдарив по даху будівлі обласної адміністрації в центрі Сум.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на щастя, ніхто не постраждав.
"Ворог системно б’є по адміністративній та цивільній інфраструктурі, намагаючись тиснути та залякати людей.
"Закликаю мешканців та гостей Сумщини під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та об’єктами критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що попри обстріли, команда Сумської ОВА злагоджено працює, аби всі необхідні рішення ухвалювалися без затримок.
Нагадаємо, 30 липня рашисти також вдарили БПЛА по будівлі Сумської ОВА.
