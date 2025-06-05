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Будівля Херсонської ОВА після ранкового російського удару. ФОТО
Близько 5:30 російські війська завдали удару КАБом по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.
Фото оприлюднило місцеве видання Мост, передає Цензор.НЕТ.
"В центральній частині Херсона пошкоджено щонайменше пʼять багатоквартирних будинків, адмінбудівля та будівля навчального закладу.
Зараз відомо про двох постраждалих внаслідок авіаудару по місту", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+24 Nika Vesela
показати весь коментар05.06.2025 09:39 Відповісти Посилання
+9 Gary Grant
показати весь коментар05.06.2025 09:47 Відповісти Посилання
+5 Андрей Лавриненко #578105
показати весь коментар05.06.2025 09:41 Відповісти Посилання
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Але, ми випрошуємо, "поштучно" "Петріоти" по всьому світу, і нам на це зверхньо кажуть, що, "здавайтеся кацапам, у вас "немає карт".
Що це таке? Це тупо "гра в піддавки", гнилий "договорняк" та злочин.
Проти ракет - ПРО, проти літаків з каб-ами - ППО.
Власне, певний період, епізодично, Україна успішно й використовувала проти російських літаків з КАБ-ами - "блукаючі" комплекси ПРО/ППО "Петріот".
Але, комплексів "Петріот" у нас мало, і вони дуже дорогі, та також можуть уражатися ворогом.
Але разом з тим, якщо б була профінансована власна розробка, власного, на порядок дешевшого за "Петріот" комплекса, то ми б вже мали цих комплексів десятки, якщо не сотні - і не лише б закрили ними власні міста, але, могли би їх використовувати і біля лінії фронту, відпрацьовувати по ворожих літаках - носіях КАБ-ів.
Наприклад, зрк великої дальності, до 100 км, директор КБ "Луч" Коростельов" обіцяв розробити ще мінімум 5 (!) років тому за смішну суму у 40 млн доларів. Розробка, якщо не помиляюся, мала вестися на основі ракетного комплексу "Вільха-М".
Але "Зе" та його кабінет, його депутати - досі не дали на розробку та впровадження цього комплексу не копійки грошей, хоч отримують десятків мільярдів доларів міжнародної допомоги та, де-факто, розкрадають на цьому, і виводять з України, через різні схеми - фантастичні суми грошей.
За четвертий рік вже повномасштабної війни, цей проект мав вже давно бути розроблений, випробуваний та впроваджений, мав вже вироблятися, мінімум десятками, якщо не сотнями одиниць, не в Україні, так вже Чехії, Румунії, або Польщі.
І? Де, бл#ть, ППО? ДЕ?
Бо росія вже давно перейшла черту і побачила, що їй за це, за порушення будь-яких правил, договорів, конвенцій - немає нічого. Байдуже, при тому, скільки крові вона проллє.
Бо росія вже чітко побачила, що більшість т.зв. "демократичних країн" - просто мовчать та відвертаються від цього так, наче не бачать і лише виражають "стурбованість". Що "головний флагман демократії та захисту прав людини" - США - відверто публічно стають на бік росії і кажуть: "зрозумійте росію - вони (людожери) просто "хотят кушать".
То ж, навіть у випадку "заморозки" -
"невідомі"російські безпілотники будуть продовжувати падати на цивільних в Україні, продовжуватимуть вбивати українців, українських дітей.
І вони, кацапи, весь час будуть казати що: "це не ми" - і знову будуть піддавлювати нас та щодня висувати нові і нові вимоги.
Кому це ще не зрозуміло? - росіяни, та ті, хто їх скеровує, їх союзники - воюють "до останнього українця". Саме це - їхня мета.