Здание Херсонской ОГА после утреннего российского удара. ФОТО

Около 5:30 российские войска нанесли удар КАБом по зданию Херсонской областной военной администрации.

Фото обнародовало местное издание Мост, передает Цензор.НЕТ.

"В центральной части Херсона повреждены по меньшей мере пять многоквартирных домов, админздание и здание учебного заведения.

Сейчас известно о двух пострадавших в результате авиаудара по городу", - говорится в сообщении.

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