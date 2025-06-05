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Новости Фото Обстрелы Херсона
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Здание Херсонской ОГА после утреннего российского удара. ФОТО

Около 5:30 российские войска нанесли удар КАБом по зданию Херсонской областной военной администрации.

Фото обнародовало местное издание Мост, передает Цензор.НЕТ.

РФ ударила по зданию Херсонской ОГА

"В центральной части Херсона повреждены по меньшей мере пять многоквартирных домов, админздание и здание учебного заведения.

Сейчас известно о двух пострадавших в результате авиаудара по городу", - говорится в сообщении.

Читайте: Утром рашисты нанесли авиаудар по центру Херсона, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Автор: 

ОГА (2393) Херсон (2892) КАБ (386) Херсонская область (4886) Херсонский район (352)


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Топ комментарии
+22
Трампу в сімейний альбом надішліть.
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05.06.2025 09:39 Ответить
+8
"Вазьмєзьдіє" по кацапські. Трампону сподобається.
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05.06.2025 09:47 Ответить
+5
Піаніст, де ППО? Вилазь вже з фуршетів.
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05.06.2025 09:41 Ответить
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Трампу в сімейний альбом надішліть.
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05.06.2025 09:39 Ответить
Піаніст, де ППО? Вилазь вже з фуршетів.
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05.06.2025 09:41 Ответить
Директор КБ "Луч" Коростельов ще в 2020 році (якщо не раніше) просив в "зе" всього 40 мільйонів доларів, щоби розробити власний ЗРК великої дальності. Розробка, якщо не помиляюся, мала бути здійснена на основі "Вільхи" І що? Вже 4-й рік повномасштабної війни - і нічого немає. Хоча, для виробництва власного комплексу Україна має абсолютно всі ресурси, всі наробки.
Але, ми випрошуємо, "поштучно" "Петріоти" по всьому світу, і нам на це зверхньо кажуть, що, "здавайтеся кацапам, у вас "немає карт".
Що це таке? Це тупо "гра в піддавки", гнилий "договорняк" та злочин.
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05.06.2025 10:11 Ответить
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05.06.2025 10:20 Ответить
там КАБы..какое ппо???
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05.06.2025 10:21 Ответить
та хіба ж це когось хвилює, що засоби ППО безсилі проти керованих бомб.. Там аби брякнути про піаністів..
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05.06.2025 10:33 Ответить
ППО для снимать "селезней", и КАБоф не станет..
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05.06.2025 10:40 Ответить
То кацап. 100%.
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05.06.2025 10:48 Ответить
ПРО/ППО - цілком вірно.
Проти ракет - ПРО, проти літаків з каб-ами - ППО.
Власне, певний період, епізодично, Україна успішно й використовувала проти російських літаків з КАБ-ами - "блукаючі" комплекси ПРО/ППО "Петріот".
Але, комплексів "Петріот" у нас мало, і вони дуже дорогі, та також можуть уражатися ворогом.
Але разом з тим, якщо б була профінансована власна розробка, власного, на порядок дешевшого за "Петріот" комплекса, то ми б вже мали цих комплексів десятки, якщо не сотні - і не лише б закрили ними власні міста, але, могли би їх використовувати і біля лінії фронту, відпрацьовувати по ворожих літаках - носіях КАБ-ів.
Наприклад, зрк великої дальності, до 100 км, директор КБ "Луч" Коростельов" обіцяв розробити ще мінімум 5 (!) років тому за смішну суму у 40 млн доларів. Розробка, якщо не помиляюся, мала вестися на основі ракетного комплексу "Вільха-М".
Але "Зе" та його кабінет, його депутати - досі не дали на розробку та впровадження цього комплексу не копійки грошей, хоч отримують десятків мільярдів доларів міжнародної допомоги та, де-факто, розкрадають на цьому, і виводять з України, через різні схеми - фантастичні суми грошей.
За четвертий рік вже повномасштабної війни, цей проект мав вже давно бути розроблений, випробуваний та впроваджений, мав вже вироблятися, мінімум десятками, якщо не сотнями одиниць, не в Україні, так вже Чехії, Румунії, або Польщі.
І? Де, бл#ть, ППО? ДЕ?
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05.06.2025 10:48 Ответить
"Вазьмєзьдіє" по кацапські. Трампону сподобається.
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05.06.2025 09:47 Ответить
Трампон вчора опівдні обісрався по повній.
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05.06.2025 10:16 Ответить
Якщо хтось думає, що в випадку "заморозки", та/чи укладення з кацапами будь-якого "договору" - це свавілля, ці російські військові злочини - припиняться, то він глибоко помиляється.
Бо росія вже давно перейшла черту і побачила, що їй за це, за порушення будь-яких правил, договорів, конвенцій - немає нічого. Байдуже, при тому, скільки крові вона проллє.
Бо росія вже чітко побачила, що більшість т.зв. "демократичних країн" - просто мовчать та відвертаються від цього так, наче не бачать і лише виражають "стурбованість". Що "головний флагман демократії та захисту прав людини" - США - відверто публічно стають на бік росії і кажуть: "зрозумійте росію - вони (людожери) просто "хотят кушать".
То ж, навіть у випадку "заморозки" - "невідомі" російські безпілотники будуть продовжувати падати на цивільних в Україні, продовжуватимуть вбивати українців, українських дітей.
І вони, кацапи, весь час будуть казати що: "це не ми" - і знову будуть піддавлювати нас та щодня висувати нові і нові вимоги.
Кому це ще не зрозуміло? - росіяни, та ті, хто їх скеровує, їх союзники - воюють "до останнього українця". Саме це - їхня мета.
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05.06.2025 10:25 Ответить
не буде ніякого припинення вогню. Це ж очевидно. Достатньо подивитись на виробництво якої кількості дронів націлилось ***** - одразу все стає зрозуміло. Зрозуміло всьому адекватному світу, окрім рудого дебіла. І це країна, в якої ледь не найсильніша розвідка у світі. Все руда ***** знає, це свідома політика по знищенню нашої країни. ***** НОМЕР ДВА..
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05.06.2025 10:36 Ответить
Я цих потвор ненавиджу лютою ненавистю і до кінця днів своїх не пробачу те,що ці іуди наробили з квітучою Україною,та її народом.Дітям,та внукам своїм передам цю ненависть та огиду.
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05.06.2025 10:37 Ответить
 
 