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Здание Херсонской ОГА после утреннего российского удара. ФОТО
Около 5:30 российские войска нанесли удар КАБом по зданию Херсонской областной военной администрации.
Фото обнародовало местное издание Мост, передает Цензор.НЕТ.
"В центральной части Херсона повреждены по меньшей мере пять многоквартирных домов, админздание и здание учебного заведения.
Сейчас известно о двух пострадавших в результате авиаудара по городу", - говорится в сообщении.
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+22 Nika Vesela
показать весь комментарий05.06.2025 09:39 Ответить Ссылка
+8 Gary Grant
показать весь комментарий05.06.2025 09:47 Ответить Ссылка
+5 Андрей Лавриненко #578105
показать весь комментарий05.06.2025 09:41 Ответить Ссылка
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Але, ми випрошуємо, "поштучно" "Петріоти" по всьому світу, і нам на це зверхньо кажуть, що, "здавайтеся кацапам, у вас "немає карт".
Що це таке? Це тупо "гра в піддавки", гнилий "договорняк" та злочин.
Проти ракет - ПРО, проти літаків з каб-ами - ППО.
Власне, певний період, епізодично, Україна успішно й використовувала проти російських літаків з КАБ-ами - "блукаючі" комплекси ПРО/ППО "Петріот".
Але, комплексів "Петріот" у нас мало, і вони дуже дорогі, та також можуть уражатися ворогом.
Але разом з тим, якщо б була профінансована власна розробка, власного, на порядок дешевшого за "Петріот" комплекса, то ми б вже мали цих комплексів десятки, якщо не сотні - і не лише б закрили ними власні міста, але, могли би їх використовувати і біля лінії фронту, відпрацьовувати по ворожих літаках - носіях КАБ-ів.
Наприклад, зрк великої дальності, до 100 км, директор КБ "Луч" Коростельов" обіцяв розробити ще мінімум 5 (!) років тому за смішну суму у 40 млн доларів. Розробка, якщо не помиляюся, мала вестися на основі ракетного комплексу "Вільха-М".
Але "Зе" та його кабінет, його депутати - досі не дали на розробку та впровадження цього комплексу не копійки грошей, хоч отримують десятків мільярдів доларів міжнародної допомоги та, де-факто, розкрадають на цьому, і виводять з України, через різні схеми - фантастичні суми грошей.
За четвертий рік вже повномасштабної війни, цей проект мав вже давно бути розроблений, випробуваний та впроваджений, мав вже вироблятися, мінімум десятками, якщо не сотнями одиниць, не в Україні, так вже Чехії, Румунії, або Польщі.
І? Де, бл#ть, ППО? ДЕ?
Бо росія вже давно перейшла черту і побачила, що їй за це, за порушення будь-яких правил, договорів, конвенцій - немає нічого. Байдуже, при тому, скільки крові вона проллє.
Бо росія вже чітко побачила, що більшість т.зв. "демократичних країн" - просто мовчать та відвертаються від цього так, наче не бачать і лише виражають "стурбованість". Що "головний флагман демократії та захисту прав людини" - США - відверто публічно стають на бік росії і кажуть: "зрозумійте росію - вони (людожери) просто "хотят кушать".
То ж, навіть у випадку "заморозки" -
"невідомі"російські безпілотники будуть продовжувати падати на цивільних в Україні, продовжуватимуть вбивати українців, українських дітей.
І вони, кацапи, весь час будуть казати що: "це не ми" - і знову будуть піддавлювати нас та щодня висувати нові і нові вимоги.
Кому це ще не зрозуміло? - росіяни, та ті, хто їх скеровує, їх союзники - воюють "до останнього українця". Саме це - їхня мета.