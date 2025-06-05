Утром рашисты нанесли авиаудар по центру Херсона, есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 5 июня российская армия нанесла авиационный удар по Херсону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ГВА.

По состоянию на утро известно о двух пострадавших. 74-летний мужчина получил ранения. Мужчина сейчас находится в больнице, врачи диагностируют у него минно-взрывную травму. Также в больницу доставили 48-летнего мужчину, у него также минно-взрывная травма и осколочные ранения ног.

Также в результате российского авиаобстрела повреждено помещение одного из отделов Херсонского городского совета. Выбито 8 окон в рабочих кабинетах.







Из-за утреннего российского авиаобстрела в Херсоне также повреждены три образовательных учреждения. В результате атаки там выбито около 200 окон. Пострадавших среди работников нет.

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