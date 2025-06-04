Рашисты сбросили взрывчатку на мужчину в Херсоне. Он погиб

Российские оккупационные войска атаковали Херсон с дрона, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Под ударом оказался Днепровский район.

"В результате сброса взрывчатки с дрона смертельные ранения получил 49-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что утром, 4 июня 2025 года, войска РФ атаковали дроном Херсон. Пострадал мужчина.

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