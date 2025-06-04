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Новости Обстрелы Херсона
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Рашисты сбросили взрывчатку на мужчину в Херсоне. Он погиб

Россияне убили мужчину в Херсоне 4 июня 2025 года

Российские оккупационные войска атаковали Херсон с дрона, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Под ударом оказался Днепровский район.

"В результате сброса взрывчатки с дрона смертельные ранения получил 49-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что утром, 4 июня 2025 года, войска РФ атаковали дроном Херсон. Пострадал мужчина.

Читайте: Сутки на Донетчине: россияне убили 2 человек, 7 человек ранены. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27784) Херсон (2890) Херсонская область (4884) Херсонский район (350)


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.....от читаєш таке і думаєш що людям "партія ригів" Блохін, Шевченко той що Андрій і тд 30 років вливали в уха про

"єдіній народ"
"запад вас унічтожіт а мі вас любім"
"ві наші братья"
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04.06.2025 10:14 Ответить
І вірили же. Обирали у владу російські партії, російських президентів і місцеву російську владу.
Чи була альтернатива ? Була.
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04.06.2025 10:32 Ответить
Херсон перетворюється в місто - привид. Там просто небезпечно. Щосекунди. Кацапи по приколу вбивають, бо можуть. Миколаїв мабуть те саме. Тепер Суми.. Захоплять це місто, всі інше падуть. Великі ризики зараз у нас.
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04.06.2025 10:31 Ответить
 
 