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Рашисты сбросили взрывчатку на мужчину в Херсоне. Он погиб
Российские оккупационные войска атаковали Херсон с дрона, в результате чего погиб человек.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Под ударом оказался Днепровский район.
"В результате сброса взрывчатки с дрона смертельные ранения получил 49-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что утром, 4 июня 2025 года, войска РФ атаковали дроном Херсон. Пострадал мужчина.
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"єдіній народ"
"запад вас унічтожіт а мі вас любім"
"ві наші братья"
Чи була альтернатива ? Була.