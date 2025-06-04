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Рашисти скинули вибухівку на чоловіка у Херсоні. Він загинув
Російські окупаційні війська атакували Херсон із дрона, внаслідок чого загинув чоловік.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Під ударом опинився Дніпровський район.
"Внаслідок скидання вибухівки з дрона смертельні поранення дістав 49-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.
Напередодні стало відомо, що вранці, 4 червня 2025 року, війська РФ атакували дроном Херсон. Постраждав чоловік.
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"єдіній народ"
"запад вас унічтожіт а мі вас любім"
"ві наші братья"
Чи була альтернатива ? Була.