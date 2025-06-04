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Новини Обстріли Херсона
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Рашисти скинули вибухівку на чоловіка у Херсоні. Він загинув

Росіяни вбили чоловіка у Херсоні 4 червня 2025 року

Російські окупаційні війська атакували Херсон із дрона, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Під ударом опинився Дніпровський район.

"Внаслідок скидання вибухівки з дрона смертельні поранення дістав 49-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Напередодні стало відомо, що вранці, 4 червня 2025 року, війська РФ атакували дроном Херсон. Постраждав чоловік.

Читайте: Доба на Донеччині: росіяни вбили 2 людей, 7 осіб поранено. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29105) Херсон (3434) Херсонська область (5874) Херсонський район (356)


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.....от читаєш таке і думаєш що людям "партія ригів" Блохін, Шевченко той що Андрій і тд 30 років вливали в уха про

"єдіній народ"
"запад вас унічтожіт а мі вас любім"
"ві наші братья"
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04.06.2025 10:14 Відповісти
І вірили же. Обирали у владу російські партії, російських президентів і місцеву російську владу.
Чи була альтернатива ? Була.
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04.06.2025 10:32 Відповісти
Херсон перетворюється в місто - привид. Там просто небезпечно. Щосекунди. Кацапи по приколу вбивають, бо можуть. Миколаїв мабуть те саме. Тепер Суми.. Захоплять це місто, всі інше падуть. Великі ризики зараз у нас.
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04.06.2025 10:31 Відповісти
 
 