Вранці рашисти завдали авіаудару по середмістю Херсону, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Зранку 5 червня російська армія завдала авіаційного удару по Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській МВА.

Станом на ранок відомо про двох постраждалих. 74-річний чоловік дістав поранення. Чоловік наразі перебуває у лікарні, лікарі діагностують у нього мінно-вибухову травму. Також до лікарні доставили 48-річного чоловіка, в нього також мінно-вибухова травма та уламкові поранення ніг

Також унаслідок російського авіаобстрілу пошкоджено приміщення одного із відділів Херсонської міської ради. Вибито 8 вікон у робочих кабінетах.







Через ранковий російський авіаобстріл у Херсоні також пошкоджено три освітніх заклади. Унаслідок атаки там вибито близько 200 вікон. Постраждалих серед працівників немає.

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