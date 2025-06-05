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Новини Фото Обстріли Херсона
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Вранці рашисти завдали авіаудару по середмістю Херсону, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Зранку 5 червня російська армія завдала авіаційного удару по Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській МВА.

Станом на ранок відомо про двох постраждалих.  74-річний чоловік дістав поранення. Чоловік наразі перебуває у лікарні, лікарі діагностують у нього мінно-вибухову травму. Також до лікарні доставили 48-річного чоловіка, в нього також мінно-вибухова травма та уламкові поранення ніг

Також унаслідок російського авіаобстрілу пошкоджено приміщення одного із відділів Херсонської міської ради. Вибито 8 вікон у робочих кабінетах.

Херсон
Херсон
Херсон

Через ранковий російський авіаобстріл у Херсоні також пошкоджено три освітніх заклади. Унаслідок атаки там вибито близько 200 вікон. Постраждалих серед працівників немає.

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Херсон
Херсон
Херсон
Херсон
Херсон
Херсон
Херсон

Автор: 

обстріл (29128) Херсон (3436) Херсонська область (5876) Херсонський район (356)


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