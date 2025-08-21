РУС
Россияне нанесли два удара по Запорожью, есть повреждения на промышленных объектах. ФОТО

В ночь на 21 августа российские захватчики дважды ударили по Запорожью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Он отметил, что в результате атаки есть повреждения на нескольких объектах промышленной инфраструктуры. Также взрывной волной изуродовало и дома рядом - в них выбиты окна. Коммунальные службы уже работают на местах атаки.

"Предварительно, обошлось без пострадавших. Детали уточняются", - добавил Федоров.

