1 321 1
Россияне нанесли два удара по Запорожью, есть повреждения на промышленных объектах. ФОТО
В ночь на 21 августа российские захватчики дважды ударили по Запорожью.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
Он отметил, что в результате атаки есть повреждения на нескольких объектах промышленной инфраструктуры. Также взрывной волной изуродовало и дома рядом - в них выбиты окна. Коммунальные службы уже работают на местах атаки.
"Предварительно, обошлось без пострадавших. Детали уточняются", - добавил Федоров.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Андрей Антипов #307626
показать весь комментарий21.08.2025 07:36 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль