Последствия вражеского удара по Мукачево. ФОТОрепортаж
Армия РФ около 04.40 утра нанесли ракетный удар по Мукачево. Двумя ракетами типа Калибр вызван взрыв на местном заводе с иностранными инвестициями.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.
По состоянию на сейчас известно о двенадцати пострадавших. Им оказывается медицинская помощь.
На месте происшествия работают все правоохранительные органы. Прокуроры, следователи СБУ и нацполиции собирают доказательства, опрашивают свидетелей и фиксируют повреждения гражданской инфраструктуры.
Досудебное расследование осуществляет УСБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры. Вся информация используется для привлечения виновных к ответственности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так! Бо здав Україну *****! Бо заглянуть в глаза, бо дагаваріцца пасрєдінє, бо зупинена ракетна програма, бо з 19-го по 22-й знищувалась українська армія, бо розміновний Чонгар, бо відведені війська, бо звіздьож і відосіки замість реальної роботи...
Так що ти таки 100% правий - "зе винуватий". А ще більша вина на тих 73% зЄбанатах, що ту всю зелену нечисть привели у владу.
Кацапи нас реальними ракетами, реальними реактивними шахедами, а ми їх фанерними літачками з гуртка авіамоделювання. Ну і ще, хіба, зеленим звіздежем про довгі Нептуни і фотографіями Фламінго.
Воюємо, ****...
У війні винні рашисти - кацапи раби-дегенерати та х7йло з його кодлою!!!
Провина Зе теж є й не маленька але першопричина (не забуваємо) то рашиськи нелюди-деграданти. Є країни у яких армія взагалі "100 людей" й ніхто не нападає на їх бо адекватні сусіди.
Країна його мрій... у вікно подивись, ось вона.
До речі, як там шашлики7 В горлі не застрягли?
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 20.08.2025
Доведецця тобі хазу на страна, с..у терміново міняти
Хто на Донбасі і в Слов`янську ту двіжуху розпочав, хто хричав "путян ввяді"?
І ти, мерзото щось там пр мінамьоти звіздиш?
Кричали йому, сучище. То в твоїх пропитих мозгах кричало. І до сьогодні не перестає.
Як там, водичка з калюжі? Смачна? А чемпіонат Європи по футболу в Донецьу коли буде. кармящій дамбас...
Тому і все решта.
Тому ще раз - То "зе винуватий"!
Пропустив ранковий прийом ліків? Чи ще черга не дійшла, одна медсестр на відділ, не втигла ще тобі укол зробити?
Потерпи, отримаєш укол, може попустить?
Так, до речі. ЩО то зелене чмо зробило добре за шість років? В чому воно не обісралось? Ну крім власного збагачення і збагачення свого кварталу.
Може відкриєш секрет?
До речі, поправка: засновником мукачівського Flextronics є австрійська філія американської Flextronics LTD
а АЄРОПОРТи у раши знов працюють ?
Фанерними літачками чи фотографіями Фламінго?
https://defence-line.info/?p=3470 Волонтерка. Війна на самозабезпеченні.
Минулого тижня був в гостях у хлопців Боніфація, спецпідрозділ КРАКЕН. І мені дозволили розповісти вам багато чого.
Головна мета мого візита була передача великого дрона, який я зібрав у свій вільний пенсіонерський час на персональне замовлення Боніфація. Дрон я назвав ГексаКРАКЕН.
Технічні характеристики гексаКРАКЕНА:
Повна злітна маса: 60 кг;
Бойове навантаження: до 24 кг;
Скид 8 точок;
Управління - цифра;
Камера: цифрова, два канали, денний с зумом і тепловізійний.
Фото передачі, з хлопцями і з командиром:
А вчора Боніфацій надіслав відеоподяку, хлопці опановують апарат, пише що задоволені:
...
Використання дронів у війні стає масовим і всеосяжним. Дистанційне ураження ворога дронами зараз є основою бойових дій. І розумні командири всіх рівнів намагаються в себе створити і дронову розвідку, і системи ураження дронами.
Але для дронів потрібні і БК. Для бомберів - бомби для скидання на голови московитам, а для камікадзе - бойові заряди з системою ініциації. І якщо дрони можна купити, чи взяти у волонтерів, то з БК велика проблема. БК просто нема. Ось як вирішив проблему з відсутністю БК Боніфацій, простий старший лейтенант, командир батальйону.
Він знайшов 152 мм снаряди 5 категорії, які годяться тільки на утілізацію. В цих снарядах гексал (гексаген з алюмінієвою пудрою). Ми купили станки, які розпилюють ці снаряди.
Боніфацій знайшов забутий всіма прес. Ми купили манометри і тензодатчики на цей прес. І цей прес зараз випресовує гексал з розрізаних циліндричних частин снаряду. А з частин-конусів хлопці вручну ковиряють.
Ми купили молоткову дробилку для помолу зерна, якою дроблять виковиряний гексал.
Ми купили промислові мішалки для тіста, на яких гексал змішується з спеціальним платіфікатором:
І виходить саморобна пластикова вибухівка, пластид. І потім вручну формується такі великі таблетки, які обертаються плівкою і зберігаються в ведрах:
На 16-ти 3Д принтерах друкуються хвістовики для бомб-скидід та тушка. Туша складається з двох відсіків: центральний для вибухівки та сорочка для осколкових елементів.
Сорочка заповнюється шматками різаного дроту діаметром 5-7 мм, верстат для різки дроту ми купили, і заливається епоксідною смолою, яку ми теж купили. Епоксидна смола збільшує фугасність, силу вибуху, а уламки епоксидки теж є вражаючими елементами.
Далі в центральну частину ручним пресом пресується готова вибухівка, накручується хвостовик, з іншої сторони в вибухівку ставиться капсюльний детонатор та наколювач капсюля з пластиковим запобіжником.
Бімба готова. Кріпиться к системі скиду, знімається запобіжник. Дрон злітає і кидає на ціль.
Аналогічно робиться боєзаряд для камікадзе, тільки замість капсюльного детонатора стоїть електричний детонатор, який підриває заряд чи при замиканні контактів-вус, чи тумблером з пульта.
В день виробляється до 100 бомб.
Щось аналогічне робить і бригада Мадяра, тільки там обсяги більше. Я впевнений, що свої БК роблять всі бригади, полки, батальйони, роти і взводи беспілотних систем. Хтось купує вибухівку, чтось сам робить, хтось отримає імпортну поставок багато. А ось БК для себе роблять самі.
На четвертому році війни воїни Сил Оборони не тільки воюють. Вони самі собі роблять БК. Самі купують собі РЕБ. Самі купують сітки рибальськи для захисту логістики, самі купують собі корчі. Самі, я маю на увазі за допомогою волонтерів і небайдужих людей з усього світу.
І ті ж воїни грошей отримують меньше, ніж поліцаї. Я не кажу вже за прокурорів-інвалідів.
І все це, що я вам розказав, є вирок міністерству мародерства, вирок всьому великому оборонпрому, вирок кабміну імпотентному з імпотентою радою. Це вирок Україні, як і обіцяв Зеленський у 2019 році.
Президент Зеленський - вирок Україні.
https://defence-line.info/?p=3470
А взагалі, зараз можуть посилиться ракетні атаки України, за для того, що б примусити Неньку до капітуляції. Тобто, зараз почнуть навалювати скрізь і без різниці чиє там підприємство; головне показати, які вони сильні. Таким чином буде посланий позив до рудого, що б той давив на клована підписати папір рашки на їй прийнятних умовах.
СЕО - Майк Макнамара. Шось на австріяка не схожий...
https://zvitnist.com/32221224_HOSPODARSKE_TOVARYSTVO_U_FORMI_TOVARYSTVA_Z_OBMEZ
Flextronics International Gesellschaft m.b.H. - це філія/підрозділ компанії Flextronics International, яка діє як товариство з обмеженою відповідальністю в Австрії
Мажоритарним акціонером компанії є американська компанія Flextronics International Ltd., яка надає послуги з проектування, виробництва та дистрибуції. Flextronics Ltd. входить до списку Global Fortune 500 і є другою за розміром компанією у світі з виробництва електроніки за обсягом доходів. Вона має підприємства в 30 країнах на чотирьох континентах.
Він сам зізнавався, що там слідкує за війною - може прозріє.....