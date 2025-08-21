Последствия вражеского удара по Мукачево. ФОТОрепортаж

Армия РФ около 04.40 утра нанесли ракетный удар по Мукачево. Двумя ракетами типа Калибр вызван взрыв на местном заводе с иностранными инвестициями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

По состоянию на сейчас известно о двенадцати пострадавших. Им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают все правоохранительные органы. Прокуроры, следователи СБУ и нацполиции собирают доказательства, опрашивают свидетелей и фиксируют повреждения гражданской инфраструктуры.

Досудебное расследование осуществляет УСБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры. Вся информация используется для привлечения виновных к ответственности.

