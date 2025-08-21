РУС
Последствия вражеского удара по Мукачево. ФОТОрепортаж

Армия РФ около 04.40 утра нанесли ракетный удар по Мукачево. Двумя ракетами типа Калибр вызван взрыв на местном заводе с иностранными инвестициями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

По состоянию на сейчас известно о двенадцати пострадавших. Им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают все правоохранительные органы. Прокуроры, следователи СБУ и нацполиции собирают доказательства, опрашивают свидетелей и фиксируют повреждения гражданской инфраструктуры.

Досудебное расследование осуществляет УСБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры. Вся информация используется для привлечения виновных к ответственности.

Мукачево
Мукачево
Мукачево
Мукачево
Мукачево
Мукачево

Мукачево (347) обстрел (29099) Закарпатская область (2653) Мукачевский район (8)
+25
То "зе винуватий" (с.)
Так! Бо здав Україну *****! Бо заглянуть в глаза, бо дагаваріцца пасрєдінє, бо зупинена ракетна програма, бо з 19-го по 22-й знищувалась українська армія, бо розміновний Чонгар, бо відведені війська, бо звіздьож і відосіки замість реальної роботи...
Так що ти таки 100% правий - "зе винуватий". А ще більша вина на тих 73% зЄбанатах, що ту всю зелену нечисть привели у владу.
Кацапи нас реальними ракетами, реальними реактивними шахедами, а ми їх фанерними літачками з гуртка авіамоделювання. Ну і ще, хіба, зеленим звіздежем про довгі Нептуни і фотографіями Фламінго.
Воюємо, ****...
21.08.2025 09:41 Ответить
+14
Ну і окремою статтею йде корупція. Ближнє оточення гребе, гребе... і на вдавиться. Якщо що, то послом або просто втік.
Тому і все решта.
Тому ще раз - То "зе винуватий"!
21.08.2025 09:43 Ответить
+14
Як там нам брехали американці - американські інвестиції - це найкращі гарантії беспеки для України...
21.08.2025 09:58 Ответить
То "зе винуватий" а х7йло "бажає миру, результативні перемовини" - за версією Трампа.....
21.08.2025 09:27 Ответить
То "зе винуватий" (с.)
Так! Бо здав Україну *****! Бо заглянуть в глаза, бо дагаваріцца пасрєдінє, бо зупинена ракетна програма, бо з 19-го по 22-й знищувалась українська армія, бо розміновний Чонгар, бо відведені війська, бо звіздьож і відосіки замість реальної роботи...
Так що ти таки 100% правий - "зе винуватий". А ще більша вина на тих 73% зЄбанатах, що ту всю зелену нечисть привели у владу.
Кацапи нас реальними ракетами, реальними реактивними шахедами, а ми їх фанерними літачками з гуртка авіамоделювання. Ну і ще, хіба, зеленим звіздежем про довгі Нептуни і фотографіями Фламінго.
Воюємо, ****...
21.08.2025 09:41 Ответить
Погодься, що фото Фламінго таки вдалося🤗 Хоть щось у хрипатого рукожопа ще може вдаватися, а от його бойовий хрип це щось з чимось,- це вам не срати в чюмадан🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😜😜😜😜😜🤪
21.08.2025 10:06 Ответить
Gal щось ви про х7йла забули згадати?
У війні винні рашисти - кацапи раби-дегенерати та х7йло з його кодлою!!!
Провина Зе теж є й не маленька але першопричина (не забуваємо) то рашиськи нелюди-деграданти. Є країни у яких армія взагалі "100 людей" й ніхто не нападає на їх бо адекватні сусіди.
21.08.2025 10:22 Ответить
Так в Омані договорняк був. В ***** своя функція, а в ЗЕсрані своя, обоє стараються...
Країна його мрій... у вікно подивись, ось вона.
До речі, як там шашлики7 В горлі не застрягли?
21.08.2025 10:55 Ответить
Доведецця тобі хазу на страна, с..у терміново міняти
21.08.2025 10:37 Ответить
кричАть , гилЛяку . Ты в курсе , что ты чмо ?
21.08.2025 10:41 Ответить
Кацап, здохни.Ти ще про распятого мальчіка ще згадай, виродку.
Хто на Донбасі і в Слов`янську ту двіжуху розпочав, хто хричав "путян ввяді"?
І ти, мерзото щось там пр мінамьоти звіздиш?
Кричали йому, сучище. То в твоїх пропитих мозгах кричало. І до сьогодні не перестає.
Як там, водичка з калюжі? Смачна? А чемпіонат Європи по футболу в Донецьу коли буде. кармящій дамбас...
21.08.2025 10:50 Ответить
Ти не просто довбойом, ти мерзота кацапська. Здохни, не смородь тут
21.08.2025 10:56 Ответить
Якось скромно, давай відразу про ядерну як медведстакан пиши
21.08.2025 10:52 Ответить
Ну і окремою статтею йде корупція. Ближнє оточення гребе, гребе... і на вдавиться. Якщо що, то послом або просто втік.
Тому і все решта.
Тому ще раз - То "зе винуватий"!
21.08.2025 09:43 Ответить
Дурнувате, а що ти тут наплело? Зле тобі?
Пропустив ранковий прийом ліків? Чи ще черга не дійшла, одна медсестр на відділ, не втигла ще тобі укол зробити?
Потерпи, отримаєш укол, може попустить?
Так, до речі. ЩО то зелене чмо зробило добре за шість років? В чому воно не обісралось? Ну крім власного збагачення і збагачення свого кварталу.
Може відкриєш секрет?
21.08.2025 10:13 Ответить
Так хоть паааржом, вже 30 з гаком рочків рядом, і нічого так виходить, от навіть презика вибрали собі, який аж захрип бідолашна від ржання, коли взнав, що за нього проголосувало аж 73% мудрого наріду і дійсно, як тут не ржати до хрипу, де ще стільки в одному місці довбойобів побачиш, які себе чомусь мудрими порахували, хіба що в рашці, - там таки із 100 відсотків 140... і всі довбойоби, там вже можна зо сміху не тільки охрипнути, а й всратись, що їхній слизько головний з задоволенням і робить, - навіть чумадан-гівновозку за ни холуї-гівнохранителі возять, адже це наслєдіє ваааждя, - все для історії🤗 Цікаво, наш володар бойового хрипу теж збирається керувати до перших чюмаданів🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
21.08.2025 10:21 Ответить
Зе винуватий ще з 2019-го. А зараз -- і поготів.
21.08.2025 10:30 Ответить
шо там Витя орбан скажет?
21.08.2025 09:29 Ответить
Це що орбан передає вітання?
21.08.2025 09:31 Ответить
А чому б ні? Передав своєму другові координати амер.підприємства.
21.08.2025 10:31 Ответить
Це вони по Flextronics влучили? Пишуть, що це угорсько-американське підприємство
21.08.2025 09:31 Ответить
Як там нам брехали американці - американські інвестиції - це найкращі гарантії беспеки для України...
21.08.2025 09:58 Ответить
Як у Афганістані. Там теж підписали угоду про видобуток рідкоземельних металів і... І тиша. Якось не хочеться нагадувати талібам про права власності

До речі, поправка: засновником мукачівського Flextronics є австрійська філія американської Flextronics LTD
21.08.2025 10:11 Ответить
В Мукачеві мабуть якісь "неправильні" американські інвестиції. Напевне, "вийшли із ванної кімнати Гантера Байдена". Чи "із спальні".
21.08.2025 10:20 Ответить
Знести на фік нафтопроводи до портів Чорного моря та Балтийського ‼️та портові споруди .

а АЄРОПОРТи у раши знов працюють ?
21.08.2025 09:33 Ответить
А чим, перепрошую?
Фанерними літачками чи фотографіями Фламінго?
21.08.2025 09:44 Ответить
ні, ще є %E2%80%9C%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5 ПАЛЯНИЦЯ, %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96 КАБИ, %D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 БАЛЛІСТИЧНІ РАКЕТИ , а також https://www.unian.ua/weapons/zbroya-dlya-ukrajini-zsu-otrimayut-dalekobiyni-raketi-za-rahunok-nimechchini-13064886.html "тризначне число" далекобійних ракет .. але це не точно
21.08.2025 09:53 Ответить
Ось, на відміну від зе.влади, люди працюють:

https://defence-line.info/?p=3470 Волонтерка. Війна на самозабезпеченні.

Минулого тижня був в гостях у хлопців Боніфація, спецпідрозділ КРАКЕН. І мені дозволили розповісти вам багато чого.

Головна мета мого візита була передача великого дрона, який я зібрав у свій вільний пенсіонерський час на персональне замовлення Боніфація. Дрон я назвав ГексаКРАКЕН.

Технічні характеристики гексаКРАКЕНА:
Повна злітна маса: 60 кг;
Бойове навантаження: до 24 кг;
Скид 8 точок;
Управління - цифра;
Камера: цифрова, два канали, денний с зумом і тепловізійний.

Фото передачі, з хлопцями і з командиром:

А вчора Боніфацій надіслав відеоподяку, хлопці опановують апарат, пише що задоволені:
...

Використання дронів у війні стає масовим і всеосяжним. Дистанційне ураження ворога дронами зараз є основою бойових дій. І розумні командири всіх рівнів намагаються в себе створити і дронову розвідку, і системи ураження дронами.

Але для дронів потрібні і БК. Для бомберів - бомби для скидання на голови московитам, а для камікадзе - бойові заряди з системою ініциації. І якщо дрони можна купити, чи взяти у волонтерів, то з БК велика проблема. БК просто нема. Ось як вирішив проблему з відсутністю БК Боніфацій, простий старший лейтенант, командир батальйону.

Він знайшов 152 мм снаряди 5 категорії, які годяться тільки на утілізацію. В цих снарядах гексал (гексаген з алюмінієвою пудрою). Ми купили станки, які розпилюють ці снаряди.
21.08.2025 10:36 Ответить


Боніфацій знайшов забутий всіма прес. Ми купили манометри і тензодатчики на цей прес. І цей прес зараз випресовує гексал з розрізаних циліндричних частин снаряду. А з частин-конусів хлопці вручну ковиряють.

Ми купили молоткову дробилку для помолу зерна, якою дроблять виковиряний гексал.

Ми купили промислові мішалки для тіста, на яких гексал змішується з спеціальним платіфікатором:
І виходить саморобна пластикова вибухівка, пластид. І потім вручну формується такі великі таблетки, які обертаються плівкою і зберігаються в ведрах:


На 16-ти 3Д принтерах друкуються хвістовики для бомб-скидід та тушка. Туша складається з двох відсіків: центральний для вибухівки та сорочка для осколкових елементів.

Сорочка заповнюється шматками різаного дроту діаметром 5-7 мм, верстат для різки дроту ми купили, і заливається епоксідною смолою, яку ми теж купили. Епоксидна смола збільшує фугасність, силу вибуху, а уламки епоксидки теж є вражаючими елементами.


Далі в центральну частину ручним пресом пресується готова вибухівка, накручується хвостовик, з іншої сторони в вибухівку ставиться капсюльний детонатор та наколювач капсюля з пластиковим запобіжником.
21.08.2025 10:40 Ответить


Бімба готова. Кріпиться к системі скиду, знімається запобіжник. Дрон злітає і кидає на ціль.

Аналогічно робиться боєзаряд для камікадзе, тільки замість капсюльного детонатора стоїть електричний детонатор, який підриває заряд чи при замиканні контактів-вус, чи тумблером з пульта.

В день виробляється до 100 бомб.

Щось аналогічне робить і бригада Мадяра, тільки там обсяги більше. Я впевнений, що свої БК роблять всі бригади, полки, батальйони, роти і взводи беспілотних систем. Хтось купує вибухівку, чтось сам робить, хтось отримає імпортну поставок багато. А ось БК для себе роблять самі.

На четвертому році війни воїни Сил Оборони не тільки воюють. Вони самі собі роблять БК. Самі купують собі РЕБ. Самі купують сітки рибальськи для захисту логістики, самі купують собі корчі. Самі, я маю на увазі за допомогою волонтерів і небайдужих людей з усього світу.

І ті ж воїни грошей отримують меньше, ніж поліцаї. Я не кажу вже за прокурорів-інвалідів.

І все це, що я вам розказав, є вирок міністерству мародерства, вирок всьому великому оборонпрому, вирок кабміну імпотентному з імпотентою радою. Це вирок Україні, як і обіцяв Зеленський у 2019 році.

Президент Зеленський - вирок Україні.
https://defence-line.info/?p=3470
21.08.2025 10:41 Ответить
Так - завод на американських інвестиціях - путлєр передав Трампу пламенний привіт
21.08.2025 09:34 Ответить
Скоріш за все хтось навів і напевно що там щось було.
А взагалі, зараз можуть посилиться ракетні атаки України, за для того, що б примусити Неньку до капітуляції. Тобто, зараз почнуть навалювати скрізь і без різниці чиє там підприємство; головне показати, які вони сильні. Таким чином буде посланий позив до рудого, що б той давив на клована підписати папір рашки на їй прийнятних умовах.
21.08.2025 09:44 Ответить
Тут згадують Вітюшу "Жабу" Орбана....До речі,недавно мені в ЮТуб попався на очі перелік відомих політиків світу європоходження. Там присутні: Кіссінджер,Саркозі,Дізраелі,Сандерс.Блюм,Зеленський і.....Вітя Орбан. Логічно,адже його дочку звати Рахель... От вам і Вітя. Все вписується в відому теорію....
21.08.2025 09:36 Ответить
Пора вже перекрити нафтопровід що йде до Угорщини на якому кацапи щоденно заробляють понад 20 мільйонів євро.
21.08.2025 09:37 Ответить
в Мукачево це австрійсько-український завод. при чому тут штати?
21.08.2025 09:42 Ответить
Вклалися грошима
21.08.2025 09:44 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%81

СЕО - Майк Макнамара. Шось на австріяка не схожий...
21.08.2025 09:47 Ответить
Засновник: ТОВ "ФЛЕКСТРОНІКС ІНТЕРНАЦІОНАЛ ГЕЗЕЛЬШАФТ МБГ" (Flextronics International Gesellschaft m.b.H.), Австрія, Відень, розмір внеску до статутного фонду - 4160200,86 грн.

https://zvitnist.com/32221224_HOSPODARSKE_TOVARYSTVO_U_FORMI_TOVARYSTVA_Z_OBMEZ

Flextronics International Gesellschaft m.b.H. - це філія/підрозділ компанії Flextronics International, яка діє як товариство з обмеженою відповідальністю в Австрії

Мажоритарним акціонером компанії є американська компанія Flextronics International Ltd., яка надає послуги з проектування, виробництва та дистрибуції. Flextronics Ltd. входить до списку Global Fortune 500 і є другою за розміром компанією у світі з виробництва електроніки за обсягом доходів. Вона має підприємства в 30 країнах на чотирьох континентах.
21.08.2025 10:01 Ответить
"Das Unternehmen wurde 1969 von Joe McKenzie im https://de.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley Silicon Valley gegründet"
21.08.2025 10:10 Ответить
Ну ось ПЕРША гарантія безпеки для України по Трампу РЕАЛІЗУЄТЬСЯ !!!!
21.08.2025 09:43 Ответить
коаліція охочих думає, що навіть у Мукачево буде неспокійно.. чекаємо на гучні заяви від коаліції немічних
21.08.2025 09:54 Ответить
Це уламки так розфігачили?
21.08.2025 09:55 Ответить
Які уламки, кацапа? Де ти прочитав слово "уламки"? Про уламки бреше постійно твоя кацапска пропаганда.
21.08.2025 09:59 Ответить
Скиньте ці фото Венсу у "Сторіс" !
Він сам зізнавався, що там слідкує за війною - може прозріє.....
21.08.2025 10:04 Ответить
Для венсів зараз "чим гірше, тим краще". Як і кожному, хто пішов на посаду "віце" із прицілом на крісло "шефа".
21.08.2025 10:27 Ответить
Калибр - это не баллистика , не кинжал . Заводам что , пво вообще не положено ?
21.08.2025 10:45 Ответить
Це подяка Трампону від владіміра-пуйла за червону доріжку яку перед людожером ,стоячи на колінах, стелила культова американська морська піхота , завдяки якій Америка отримала перемогу в 2-й світовій війні.
21.08.2025 11:20 Ответить
НІ рашиzzму, смерть ворогам.
21.08.2025 11:24 Ответить
Зате лох червоні доріжки стелить.
21.08.2025 11:54 Ответить
 
 