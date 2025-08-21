РУС
Новости Удар по Закарпатью
5 721 8

Россия атаковала Закарпатье: 12 человек получили ранения

Первые последствия удара по Мукачево

Ночью 21 августа враг ударил крылатыми ракетами по одному из предприятий в Мукачево. В результате удара разрушены складские помещения, начался пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Мирослав Билецкий.

"По состоянию на 7.00 утра продолжается спасательная операция. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Двенадцать человек получили травмы различной сложности, всем оказывается необходимая помощь. Развернут оперативный штаб, в районе ликвидации последствий ракетного удара работают представители ОВА и городской власти", - говорится в сообщении.

Билецкий отметил, что враг пытается бить даже по тыловым регионам, по гражданским объектам. Цель очевидна - запугать людей.

"Призываю жителей области: сохраняйте спокойствие, не распространяйте фото и видео с места происшествия, доверяйте только официальным сообщениям. Это вопрос нашей общей безопасности. Больше деталей позже", - добавил начальник ОВА.

Рашисты ночью ударили по Мукачево: повреждено предприятие. Горожан призвали не открывать окна (обновлено)

 

Мукачево (347) обстрел (29084) Закарпатская область (2653) Мукачевский район (8)
Орбан, Сійярто! Де ваше верещання? Напали на "Історичні землі Мадярорсаг"! "Там же "ваши" люди"!!!
показать весь комментарий
21.08.2025 08:10 Ответить
та немає там його людей! 30 відсотків закарпатців за кордоном!і всі мадяри це точно!
показать весь комментарий
21.08.2025 08:37 Ответить
У Орбана, навіть якщо на території живе один мадяр на мільйон - це "історична мадярська земля"...
показать весь комментарий
21.08.2025 09:01 Ответить
Зеленський вже дістає свого довгого Нептуна щоб потужно вдарить по Москві. Він покаже цьому клоуну Трампу, що приколював Бубочку запитаннями "чому ти не б'єшь по Москві"....
показать весь комментарий
21.08.2025 08:14 Ответить
Дуже відстаєте від тех.прогресу, "Нептун" це вже пройдене, вже зі слів Зеленського і нашого МОУ ,.....вже потужно б'ємо укр. кр. ракетами FP-5 "Фламінго", які перевершують трампівський "Tomahawk".
показать весь комментарий
21.08.2025 08:36 Ответить
За 3,5 роки війни, це другий ракет.удар по Закарпаттю, це ніщо, в порівнянні з іншими областями, які зазнають нищівних ударів. Якщо я не помиляюсь.
показать весь комментарий
21.08.2025 08:21 Ответить
Добрались чорти вже до Закарпаття ,чому не палає москва ,чому не знищений єлабозі той завод ?,менше слів про наші ракети ,а більше справ по кацапстану.
показать весь комментарий
21.08.2025 08:34 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2025 09:23 Ответить
 
 