Россия атаковала Закарпатье: 12 человек получили ранения

Ночью 21 августа враг ударил крылатыми ракетами по одному из предприятий в Мукачево. В результате удара разрушены складские помещения, начался пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Мирослав Билецкий.

"По состоянию на 7.00 утра продолжается спасательная операция. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Двенадцать человек получили травмы различной сложности, всем оказывается необходимая помощь. Развернут оперативный штаб, в районе ликвидации последствий ракетного удара работают представители ОВА и городской власти", - говорится в сообщении.

Билецкий отметил, что враг пытается бить даже по тыловым регионам, по гражданским объектам. Цель очевидна - запугать людей.

"Призываю жителей области: сохраняйте спокойствие, не распространяйте фото и видео с места происшествия, доверяйте только официальным сообщениям. Это вопрос нашей общей безопасности. Больше деталей позже", - добавил начальник ОВА.

