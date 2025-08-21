Рашисты ночью ударили по Мукачево: повреждено предприятие

Российские оккупанты в ночь на 21 августа ударили по территории одного из предприятий Мукачево Закарпатской области, на месте работают спасательные службы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Мукачевский городской совет

"В результате вражеской атаки ночью произошел удар по территории одного из предприятий города. На месте происшествия работают спасательные службы",- говорится в сообщении.

Горожан призвали сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с места происшествия в целях безопасности.

По данным местных СМИ, в результате атаки зафиксирован масштабный пожар.

