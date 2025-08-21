6 894 15
Рашисты ночью ударили по Мукачево: повреждено предприятие
Российские оккупанты в ночь на 21 августа ударили по территории одного из предприятий Мукачево Закарпатской области, на месте работают спасательные службы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Мукачевский городской совет
"В результате вражеской атаки ночью произошел удар по территории одного из предприятий города. На месте происшествия работают спасательные службы",- говорится в сообщении.
Горожан призвали сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с места происшествия в целях безопасности.
По данным местных СМИ, в результате атаки зафиксирован масштабный пожар.
Чому саме по ньому завдали удар - незрозуміло.