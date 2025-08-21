РУС
Новости Удар по Закарпатью
Рашисты ночью ударили по Мукачево: повреждено предприятие

Враг атаковал Мукачево

Российские оккупанты в ночь на 21 августа ударили по территории одного из предприятий Мукачево Закарпатской области, на месте работают спасательные службы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Мукачевский городской совет

"В результате вражеской атаки ночью произошел удар по территории одного из предприятий города. На месте происшествия работают спасательные службы",- говорится в сообщении.

Горожан призвали сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с места происшествия в целях безопасности.

По данным местных СМИ, в результате атаки зафиксирован масштабный пожар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один человек погиб в результате удара по Новоданиловке на Запорожье, - ОВА

То привіт Трампу від пуцина. Под, ка зв червону доріжку на Алясці. Ось ак воно виглядає, справжнє нерафіноване безумство - домовлятися про щось без припинення вогню.
21.08.2025 06:24 Ответить
Треба, зе один "мультик" з Фламінгою показати, може злякаються...
21.08.2025 06:49 Ответить
Це що?
21.08.2025 06:52 Ответить
Фламінго
21.08.2025 07:02 Ответить
Орки, мабуть, визначили пересування фотографа Фламінго.
21.08.2025 07:24 Ответить
В пабліках пишуть, що вгатили по заводу американської компанії. Рудий дебіл знову утреться та дасть ***** чергових 50 днів.
21.08.2025 06:57 Ответить
"він гарний хлопець, я не знаю що на нього найшло"... Чи як він там казав раніше.
21.08.2025 07:01 Ответить
кока-кола?
21.08.2025 07:05 Ответить
Судячи з фото та відео, які поширюють у соцмережах, це Flextronics - завод, що спеціалізується на випуску електроніки та кабельної продукції

https://ekonomika.ko.net.ua/?p=2780

Чому саме по ньому завдали удар - незрозуміло.
21.08.2025 09:11 Ответить
21.08.2025 09:12 Ответить
Війна в одні ворота..Дохлих свинособак можна не рахувати,цього лайна в них вистачає як завжди..
21.08.2025 07:19 Ответить
Хабадник Віткофф не даремно до хабадського ***** їздило. Усе перетерли, оперативно підкоригували плани по подальшому знищенню українців.
21.08.2025 07:41 Ответить
Це перший серйозний приліт по нашій області через 3,5 роки війни. Табу - знято. По менше треба реклами та афішування в соцмережах релокацій зі сторони місцевих політиканів.
21.08.2025 08:48 Ответить
Коли відчинене вікно ,скло не розлітається
21.08.2025 08:55 Ответить
 
 