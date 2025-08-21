УКР
Новини Удар по Закарпаттю
Рашисти вночі вдарили по Мукачевому: пошкоджено підприємство. Містян закликали не відчиняти вікна (оновлено)

Ворог атакував Мукачево

Російські окупанти в ніч на 21 серпня вдарили по території одного з підприємств Мукачева Закарпатської області, на місці працюють рятувальні служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Мукачівська міська рада.

"Внаслідок ворожої атаки вночі стався удар по території одного з підприємств міста. На місці події працюють рятувальні служби",- йдеться в повідомленні.

Містян закликали зберігати спокій та не поширювати фото й відео з місця події задля безпеки.

За даними місцевих ЗМІ, внаслідок атаки зафіксовано масштабну пожежу.

Згодом у міськраді закликали містян  щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

"У зв’язку із пожежею внаслідок ракетного удару, рятувальники працюють на об’єкті",  - йдеться в повідомленні.

+17
Треба, зе один "мультик" з Фламінгою показати, може злякаються...
21.08.2025 06:49 Відповісти
+14
В пабліках пишуть, що вгатили по заводу американської компанії. Рудий дебіл знову утреться та дасть ***** чергових 50 днів.
21.08.2025 06:57 Відповісти
+14
"він гарний хлопець, я не знаю що на нього найшло"... Чи як він там казав раніше.
21.08.2025 07:01 Відповісти
То привіт Трампу від пуцина. Под, ка зв червону доріжку на Алясці. Ось ак воно виглядає, справжнє нерафіноване безумство - домовлятися про щось без припинення вогню.
21.08.2025 06:24 Відповісти
Треба, зе один "мультик" з Фламінгою показати, може злякаються...
21.08.2025 06:49 Відповісти
Це що?
21.08.2025 06:52 Відповісти
Фламінго
21.08.2025 07:02 Відповісти
Орки, мабуть, визначили пересування фотографа Фламінго.
21.08.2025 07:24 Відповісти
В пабліках пишуть, що вгатили по заводу американської компанії. Рудий дебіл знову утреться та дасть ***** чергових 50 днів.
21.08.2025 06:57 Відповісти
"він гарний хлопець, я не знаю що на нього найшло"... Чи як він там казав раніше.
21.08.2025 07:01 Відповісти
кока-кола?
21.08.2025 07:05 Відповісти
Судячи з фото та відео, які поширюють у соцмережах, це Flextronics - завод, що спеціалізується на випуску електроніки та кабельної продукції

https://ekonomika.ko.net.ua/?p=2780

Чому саме по ньому завдали удар - незрозуміло.
21.08.2025 09:11 Відповісти
21.08.2025 09:12 Відповісти
Війна в одні ворота..Дохлих свинособак можна не рахувати,цього лайна в них вистачає як завжди..
21.08.2025 07:19 Відповісти
Хабадник Віткофф не даремно до хабадського ***** їздило. Усе перетерли, оперативно підкоригували плани по подальшому знищенню українців.
21.08.2025 07:41 Відповісти
Це перший серйозний приліт по нашій області через 3,5 роки війни. Табу - знято. По менше треба реклами та афішування в соцмережах релокацій зі сторони місцевих політиканів.
21.08.2025 08:48 Відповісти
Коли відчинене вікно ,скло не розлітається
21.08.2025 08:55 Відповісти
 
 