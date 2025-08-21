Рашисти вночі вдарили по Мукачевому: пошкоджено підприємство. Містян закликали не відчиняти вікна (оновлено)
Російські окупанти в ніч на 21 серпня вдарили по території одного з підприємств Мукачева Закарпатської області, на місці працюють рятувальні служби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Мукачівська міська рада.
"Внаслідок ворожої атаки вночі стався удар по території одного з підприємств міста. На місці події працюють рятувальні служби",- йдеться в повідомленні.
Містян закликали зберігати спокій та не поширювати фото й відео з місця події задля безпеки.
За даними місцевих ЗМІ, внаслідок атаки зафіксовано масштабну пожежу.
Згодом у міськраді закликали містян щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю.
"У зв’язку із пожежею внаслідок ракетного удару, рятувальники працюють на об’єкті", - йдеться в повідомленні.
Чому саме по ньому завдали удар - незрозуміло.