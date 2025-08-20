Одна людина загинула внаслідок удару по Новоданилівці на Запоріжжі, - ОВА
Ввечері 20 серпня російські війська вдарили артилерією по Новоданилівці Запорізької області.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог обстріляв з артилерії село Новоданилівка. Поцілив по приватній забудові. Загинула місцева мешканка", - написав він.
