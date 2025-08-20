УКР
Рашисти вдарили FPV-дроном по будинку в Гуляйполі на Запоріжжі: поранено жінку

Окупанти вдарили FPV по будинку в Гуляйполі Поранено жінку

Російські окупанти атакували Пологівський район на Запоріжжі, внаслідок чого поранено жінку.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, військові РФ вдарили FPV-дроном по приватному будинку в Гуляйполі, внаслідок чого було пошкоджено будівлю.

Внаслідок атаки РФ поранення дістала 65-річна жінка, їй надають необхідну допомогу.

Гуляйполе (110) обстріл (30409) Запорізька область (3975) fpv-дрон (152) Пологівський район (120)
