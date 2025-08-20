Рашисти вдарили FPV-дроном по будинку в Гуляйполі на Запоріжжі: поранено жінку
Російські окупанти атакували Пологівський район на Запоріжжі, внаслідок чого поранено жінку.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Так, військові РФ вдарили FPV-дроном по приватному будинку в Гуляйполі, внаслідок чого було пошкоджено будівлю.
Внаслідок атаки РФ поранення дістала 65-річна жінка, їй надають необхідну допомогу.
