УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10813 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Сумщини
2 992 9

Унаслідок масованої атаки на Охтирку поранено 14 осіб, серед яких родина із трьома дітьми. ФОТОрепортаж (оновлено)

У ніч на 20 серпня російські війська завдали масованого удару безпілотниками по місту Охтирка в Сумській області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в поліції Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок атаки поранення дістали 12 осіб, серед них двоє дітей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду, гараж.

На місця влучань одразу прибули слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції. Правоохоронці ретельно оглядали територію, документували наслідки злочину, збирали речові докази та допомагали потерпілим.

Також читайте: Росіяни завдали масованого удару по Охтирській громаді Сумщини, є постраждалі, - ОВА

масована атака на Охтирку 20 серпня

"Поліція фіксує черговий злочин рф проти людей. Російські війська вкотре продемонстрували своє ставлення до життя та безпеки цивільного населення, цілеспрямовано атакуючи житлові квартали", - наголосили в поліції.

Оновлена інформація 

Як розповіли у Прокуратурі Сумської області, 20 серпня 2025 року у період з 00:05 до 00:18 год окупанти атакували приватний сектор у м. Охтирка, за попередніми даними, 15 безпілотниками.

По медичну допомогу звернулося 14 людей, серед яких родина із трьома дітьми - 5-місячним, 4-річним та 6-річним хлопчиками.

Унаслідок атаки пошкоджено чи знищено щонайменше 13 будинків.

масована атака на Охтирку 20 серпня
масована атака на Охтирку 20 серпня
масована атака на Охтирку 20 серпня
масована атака на Охтирку 20 серпня
масована атака на Охтирку 20 серпня
масована атака на Охтирку 20 серпня
масована атака на Охтирку 20 серпня
масована атака на Охтирку 20 серпняАтака РФ на Охтирку
Атака РФ на Охтирку

Автор: 

обстріл (30409) Сумська область (4150) Охтирка (30) Охтирський район (23)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Результат Аляскінських домовленостей двох світових покидьків №1 - Вашинтонського рижого трампла та кремлівського пуйла!
Риже щось домакітрає лише тоді, коли зрозуміє, що сяде у в'язницю разом з пуйлом, Білоруським бульбашем як поплічники агресора, терориста та дітовбивці!
показати весь коментар
20.08.2025 06:44 Відповісти
Ось так варварська орда знищує Україну ,на жаль влада безпорадна ,а рудий недоумок вірить що можна домовитись з найкривавішим терористом.
показати весь коментар
20.08.2025 06:49 Відповісти
К как же зеледент потужно защитил Украину? Он в этой троице: путлер, агент ******* "краснов" и агент ******* "гундосый". Чем этот урод из квартала защитил Украину?
показати весь коментар
20.08.2025 12:24 Відповісти
Сьогодні російська ракета влучила на територію давнього єврейського кладовища у Первомайську
показати весь коментар
20.08.2025 06:53 Відповісти
20 прильотів. 20 !!!!!! для маленької Охтирки - це все. Жодного натяку на роботу ППО. Жодного!!!!!!!
показати весь коментар
20.08.2025 07:02 Відповісти
Тобто на Вашу думку тут проблема не в тому,що імпєратар вирішив постріляти по житлових будинках містечка,а в тому,що ППО має бути у кожному селі?
показати весь коментар
20.08.2025 08:59 Відповісти
А нічого що це прикордоння і тут пролітають на захід зграї шахедів? І Охтирка не дуже село, в свій час вона була більша за Харків. Ти хоч війну бачив що пишеш таке людям.
показати весь коментар
20.08.2025 09:07 Відповісти
Ти з якого села?
показати весь коментар
20.08.2025 09:58 Відповісти
Ця війна дуже вигідна як для блібої молі, так і для зеленого гандона просроченого; обоє під прицілом знаходяться, не вірте, що зеля хоч на секундочку вас та ваших синів та дочок воїнів пожаліє, це не про нього.
показати весь коментар
20.08.2025 11:59 Відповісти
 
 