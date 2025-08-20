В результате массированной атаки на Ахтырку ранены 14 человек, среди которых - семья с тремя детьми. ФОТОрепортаж (обновлено)
В ночь на 20 августа российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по городу Ахтырка в Сумской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщили в полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате атаки ранения получили 12 человек, среди них - двое детей. Повреждены многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка, гараж.
На места попаданий сразу прибыли следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции. Правоохранители тщательно осматривали территорию, документировали последствия преступления, собирали вещественные доказательства и помогали пострадавшим.
"Полиция фиксирует очередное преступление РФ против людей. Российские войска в очередной раз продемонстрировали свое отношение к жизни и безопасности гражданского населения, целенаправленно атакуя жилые кварталы", - отметили в полиции.
Обновленная информация
Как рассказали в прокуратуре Сумской области, 20 августа 2025 года в период с 00:05 до 00:18 оккупанты атаковали частный сектор в г. Ахтырка, по предварительным данным, 15 беспилотниками.
За медицинской помощью обратилось 14 человек, среди которых - семья с тремя детьми, 5-месячным, 4-летним и 6-летним мальчиками.
В результате атаки повреждены или уничтожены, по меньшей мере, 13 домов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Риже щось домакітрає лише тоді, коли зрозуміє, що сяде у в'язницю разом з пуйлом, Білоруським бульбашем як поплічники агресора, терориста та дітовбивці!