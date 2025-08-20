В результате массированной атаки на Ахтырку ранены 14 человек, среди которых - семья с тремя детьми. ФОТОрепортаж (обновлено)

В ночь на 20 августа российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по городу Ахтырка в Сумской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате атаки ранения получили 12 человек, среди них - двое детей. Повреждены многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка, гараж.



На места попаданий сразу прибыли следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции. Правоохранители тщательно осматривали территорию, документировали последствия преступления, собирали вещественные доказательства и помогали пострадавшим.

Также читайте: Россияне нанесли массированный удар по Ахтырской громаде Сумщины, есть пострадавшие, - ОВА

"Полиция фиксирует очередное преступление РФ против людей. Российские войска в очередной раз продемонстрировали свое отношение к жизни и безопасности гражданского населения, целенаправленно атакуя жилые кварталы", - отметили в полиции.

Обновленная информация

Как рассказали в прокуратуре Сумской области, 20 августа 2025 года в период с 00:05 до 00:18 оккупанты атаковали частный сектор в г. Ахтырка, по предварительным данным, 15 беспилотниками.

За медицинской помощью обратилось 14 человек, среди которых - семья с тремя детьми, 5-месячным, 4-летним и 6-летним мальчиками.

В результате атаки повреждены или уничтожены, по меньшей мере, 13 домов.





















