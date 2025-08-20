РУС
Новости Обстрелы Сумщины
2 372 7

В результате массированной атаки на Ахтырку ранены 14 человек, среди которых - семья с тремя детьми. ФОТОрепортаж (обновлено)

В ночь на 20 августа российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по городу Ахтырка в Сумской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате атаки ранения получили 12 человек, среди них - двое детей. Повреждены многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка, гараж.

На места попаданий сразу прибыли следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции. Правоохранители тщательно осматривали территорию, документировали последствия преступления, собирали вещественные доказательства и помогали пострадавшим.

Также читайте: Россияне нанесли массированный удар по Ахтырской громаде Сумщины, есть пострадавшие, - ОВА

Массированная атака на Ахтырку 20 августа

"Полиция фиксирует очередное преступление РФ против людей. Российские войска в очередной раз продемонстрировали свое отношение к жизни и безопасности гражданского населения, целенаправленно атакуя жилые кварталы", - отметили в полиции.

Обновленная информация

Как рассказали в прокуратуре Сумской области, 20 августа 2025 года в период с 00:05 до 00:18 оккупанты атаковали частный сектор в г. Ахтырка, по предварительным данным, 15 беспилотниками.

За медицинской помощью обратилось 14 человек, среди которых - семья с тремя детьми, 5-месячным, 4-летним и 6-летним мальчиками.

В результате атаки повреждены или уничтожены, по меньшей мере, 13 домов.

Массированная атака на Ахтырку 20 августа
Массированная атака на Ахтырку 20 августаАтака РФ на Охтирку

обстрел (29084) Сумская область (3590) Ахтырка (24) Ахтырский район (20)
Результат Аляскінських домовленостей двох світових покидьків №1 - Вашинтонського рижого трампла та кремлівського пуйла!
Риже щось домакітрає лише тоді, коли зрозуміє, що сяде у в'язницю разом з пуйлом, Білоруським бульбашем як поплічники агресора, терориста та дітовбивці!
20.08.2025 06:44 Ответить
Ось так варварська орда знищує Україну ,на жаль влада безпорадна ,а рудий недоумок вірить що можна домовитись з найкривавішим терористом.
20.08.2025 06:49 Ответить
Сьогодні російська ракета влучила на територію давнього єврейського кладовища у Первомайську
20.08.2025 06:53 Ответить
20 прильотів. 20 !!!!!! для маленької Охтирки - це все. Жодного натяку на роботу ППО. Жодного!!!!!!!
20.08.2025 07:02 Ответить
Тобто на Вашу думку тут проблема не в тому,що імпєратар вирішив постріляти по житлових будинках містечка,а в тому,що ППО має бути у кожному селі?
20.08.2025 08:59 Ответить
А нічого що це прикордоння і тут пролітають на захід зграї шахедів? І Охтирка не дуже село, в свій час вона була більша за Харків. Ти хоч війну бачив що пишеш таке людям.
20.08.2025 09:07 Ответить
Ти з якого села?
20.08.2025 09:58 Ответить
 
 