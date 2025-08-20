РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11041 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
908 2

Россияне нанесли массированный удар по Ахтырской громаде Сумщины, есть пострадавшие, - ОВА

Последствия массированной российской атаки на Сумскую область

В ночь на 20 августа россияне нанесли массированный удар по Ахтырской громаде Сумщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

Вражеские ударные беспилотники атаковали частный сектор. На местах попаданий - пожары.

"Предварительно - погибших нет. Есть пострадавшие, люди обращаются за медицинской помощью. К ликвидации последствий привлечены все экстренные службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили баллистикой по гражданской инфраструктуре Сумской громады: есть повреждения

Автор: 

обстрел (29084) Сумская область (3590) Ахтырка (24) Ахтырский район (20) война в Украине (5744)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
смерть свинособакам..
показать весь комментарий
20.08.2025 06:18 Ответить
Нажаль це смертельна гра в одні ворота. В прифронтових містах нічим ефективно збивати шахеди, ракети і вони стоять відкриті для ворога. Рашисти як у тірі, вибирають цілі і луплять по ним. Зараз Ахтирка, два дні тому Суми, Харків. Що там з дронами перехоплювачами, ракетами фламінго, балістикою на серійному виробництві? Де наші паляниці, пекло і т.п. Здається рашисти зачекалися відповіді...
показать весь комментарий
20.08.2025 07:21 Ответить
 
 