Россияне нанесли массированный удар по Ахтырской громаде Сумщины, есть пострадавшие, - ОВА

В ночь на 20 августа россияне нанесли массированный удар по Ахтырской громаде Сумщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

Вражеские ударные беспилотники атаковали частный сектор. На местах попаданий - пожары.

"Предварительно - погибших нет. Есть пострадавшие, люди обращаются за медицинской помощью. К ликвидации последствий привлечены все экстренные службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили баллистикой по гражданской инфраструктуре Сумской громады: есть повреждения