Оккупанты ударили баллистикой по гражданской инфраструктуре Сумской громады: есть повреждения

Вечером воскресенья, 17 августа, российские захватчики нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Сумской громады.

Об этом в телеграм сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Сумской громады. Предварительно - баллистической ракетой. По предварительной информации, обошлось без жертв, однако есть повреждения. Последствия атаки уточняются", - сообщил чиновник.

Ранее сообщалось, что вечером 17 августа российские войска атаковали Харьков баллистикой.

Читайте также: Взрывы прогремели в Сумах и Харькове: ВС предупреждали о скоростных целях