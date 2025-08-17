565 3
Оккупанты ударили баллистикой по гражданской инфраструктуре Сумской громады: есть повреждения
Вечером воскресенья, 17 августа, российские захватчики нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Сумской громады.
Об этом в телеграм сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Сумской громады. Предварительно - баллистической ракетой. По предварительной информации, обошлось без жертв, однако есть повреждения. Последствия атаки уточняются", - сообщил чиновник.
Ранее сообщалось, что вечером 17 августа российские войска атаковали Харьков баллистикой.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Михайло Иляш
показать весь комментарий17.08.2025 23:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий18.08.2025 00:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Tigran Davidyan #611561
показать весь комментарий18.08.2025 00:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль