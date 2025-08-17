РУС
Оккупанты ударили баллистикой по гражданской инфраструктуре Сумской громады: есть повреждения

Вечером воскресенья, 17 августа, российские захватчики нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Сумской громады.

Об этом в телеграм сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Сумской громады. Предварительно - баллистической ракетой. По предварительной информации, обошлось без жертв, однако есть повреждения. Последствия атаки уточняются", - сообщил чиновник.

Ранее сообщалось, что вечером 17 августа российские войска атаковали Харьков баллистикой.

Читайте также: Взрывы прогремели в Сумах и Харькове: ВС предупреждали о скоростных целях

ОЦЕ і будуть такі гарантії безпеки і такі само папірці. Де РФ буде бити і буде казати їхтамнет, ЕТО МЕСНІЕ СІЛІ САМООБОРАНИ Іскандером влупили
17.08.2025 23:51 Ответить
Напишіть привіт Віткофу. Це ж воно поручилося за московського людоїда і викрадача дітей. І представте що буде з тими людьми яких Віткоф і Тампон запропонували віддати московським людожерам разом з територіями в знак примирення. Бл***дь даже не вірю що це зараз реально діється. Наче дивися якийсь фільм про середньовіччя де просто так можна було забрати землю і вбити людей і дітей і тобі за це нічого не буде. Якщо Тампон хоче узаконити вбивство людей і відбирання чужого майна то потрібно переписати статут ООН і зробити це міжнародним правом. Будемо вбивати всіх і відбирати все що нам заманеться. І американці чи європейці не будуть виключенням. Чому я не можу взяти автомат і піти до директора заводу який є той же американець, розстріляю його і скажу що завод мій? А щоб зі мною поводились достойно взяти жінку і дітей власника заводу в заручники і вимагати зустрічи з Трампом на Алясці. А чому ні? Чи Тампон думає що після всього його люди будуть в безпеці добувати наші копалини?
18.08.2025 00:07 Ответить
Українцям потрібно починати тотальний терор проти паРаші по всьому світу, інакше нічого не зміниться.
18.08.2025 00:16 Ответить
 
 