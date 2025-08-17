Окупанти вдарили балістикою по цивільній інфраструктурі Сумської громади: є пошкодження

Ввечері неділі, 17 серпня, російські загарбники завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Сумської громади.

Про це в телеграм повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Сумської громади. Попередньо – балістичною ракетою. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, однак є пошкодження. Наслідки атаки уточнюються", - повідомив посадовець.

Раніше повідомлялося, що ввечері 17 серпня російські війська атакували Харків балістикою.

