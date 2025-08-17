645 4
Окупанти вдарили балістикою по цивільній інфраструктурі Сумської громади: є пошкодження
Ввечері неділі, 17 серпня, російські загарбники завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Сумської громади.
Про це в телеграм повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Сумської громади. Попередньо – балістичною ракетою. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, однак є пошкодження. Наслідки атаки уточнюються", - повідомив посадовець.
Раніше повідомлялося, що ввечері 17 серпня російські війська атакували Харків балістикою.
Михайло Иляш
ALEX SUROVV #593022
Tigran Davidyan #611561
ALEX SUROVV #593022
