УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5368 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Сумщини
645 4

Окупанти вдарили балістикою по цивільній інфраструктурі Сумської громади: є пошкодження

обстріли сумщини

Ввечері неділі, 17 серпня, російські загарбники завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Сумської громади.

Про це в телеграм повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Сумської громади. Попередньо – балістичною ракетою. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, однак є пошкодження. Наслідки атаки уточнюються", - повідомив посадовець.

Раніше повідомлялося, що ввечері 17 серпня російські війська атакували Харків балістикою.

Читайте також: Вибухи пролунали у Сумах та Харкові: ПС попереджали про швидкісні цілі

Автор: 

обстріл (30361) Сумська область (4138) Сумський район (377)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ОЦЕ і будуть такі гарантії безпеки і такі само папірці. Де РФ буде бити і буде казати їхтамнет, ЕТО МЕСНІЕ СІЛІ САМООБОРАНИ Іскандером влупили
показати весь коментар
17.08.2025 23:51 Відповісти
Напишіть привіт Віткофу. Це ж воно поручилося за московського людоїда і викрадача дітей. І представте що буде з тими людьми яких Віткоф і Тампон запропонували віддати московським людожерам разом з територіями в знак примирення. Бл***дь даже не вірю що це зараз реально діється. Наче дивися якийсь фільм про середньовіччя де просто так можна було забрати землю і вбити людей і дітей і тобі за це нічого не буде. Якщо Тампон хоче узаконити вбивство людей і відбирання чужого майна то потрібно переписати статут ООН і зробити це міжнародним правом. Будемо вбивати всіх і відбирати все що нам заманеться. І американці чи європейці не будуть виключенням. Чому я не можу взяти автомат і піти до директора заводу який є той же американець, розстріляю його і скажу що завод мій? А щоб зі мною поводились достойно взяти жінку і дітей власника заводу в заручники і вимагати зустрічи з Трампом на Алясці. А чому ні? Чи Тампон думає що після всього його люди будуть в безпеці добувати наші копалини?
показати весь коментар
18.08.2025 00:07 Відповісти
Українцям потрібно починати тотальний терор проти паРаші по всьому світу, інакше нічого не зміниться.
показати весь коментар
18.08.2025 00:16 Відповісти
І почати з московських попів/кгбістів
показати весь коментар
18.08.2025 00:26 Відповісти
 
 