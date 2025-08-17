235 2
Росіяни вдарили по Харкову балістикою, є постраждалі - мер
Ввечері 17 серпня російські війська атакували Харків балістикою.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією, ворог вдарив балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району. Попередньо - є постраждалі. Деталі уточнюємо", - розповів він.
