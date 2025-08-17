УКР
Обстріли Харкова
Росіяни вдарили по Харкову балістикою, є постраждалі - мер

Удар російської балістики по Харкову 17 серпня

Ввечері 17 серпня російські війська атакували Харків балістикою.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, ворог вдарив балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району. Попередньо - є постраждалі. Деталі уточнюємо", - розповів він.

Автор: 

обстріл (30361) Харків (5844) балістичні ракети (463) Харківська область (1473) Харківський район (515) війна в Україні (5742)
Трамп і Віткоф вбивці
17.08.2025 23:01 Відповісти
Nika Vesela то трамп розмінував Чонгар?
трамп закатав в асфальт ракетні програми?
трамп рлзводив війська?
трамп розміновував акваторію Азова?
трамп прибирав бригаду з Гостомеля?
трамп поставив головою СБУ Баканова,який привів агентів ФСБ на керівні посади в СБУ?
трамп ітд ітп?
17.08.2025 23:04 Відповісти
 
 