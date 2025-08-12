УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11184 відвідувача онлайн
Новини Результат роботи ППО
322 15

ППО ліквідувала 36 ворожих безпілотників з 48, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 12 серпня російські загарбники атакували Україну 48 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів та 4 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряні сили України.

Безпілотники ворог запускав з Брянська, Міллерового та Шаталового. Ракети були запущені з Воронезької та Брянської областей.

"Ударними БпЛА атаковано Сумщину та Донеччину, ракетами – Чернігівщину. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначили, що станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили (оновлено)

Результат роботи ППО 12 серпня

Автор: 

безпілотник (4693) ППО (3464) Повітряні сили (2934) балістичні ракети (462)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+1
на жаль далеко не 12, а ..... і не 12.08., а ще в липні. але про це потрібно мовчати бо це ІПСО.
показати весь коментар
12.08.2025 09:45 Відповісти
+1
Кропивницький - місто немаленьке. Про удари по тренувальним центрам ми дізнаємось досить швидко, в тому числі - від русні, яка сюди радо тягає відео зі своїх дронів.
Щось не пригадую такої новини.
показати весь коментар
12.08.2025 09:45 Відповісти
+1
Ось ця новина.
Вибухи пролунали у Кропивницькому та передмісті Кривого Рогу. Загроза балістики Джерело: https://censor.net/ua/n3564377
І що саме дивне - нуль коментарів.
Ані від наших панікерів, ані від руснявих ботів.
На таку подію мали б відреагувати миттєво, бо русня знала, куди стріляє, і мала об'єктивний контроль.
показати весь коментар
12.08.2025 10:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зрозуміло, долітають лише уламки.....
показати весь коментар
12.08.2025 09:36 Відповісти
Щось їх дуже мало стало останнім часом.
Ще тижні три тому було дві-три сотні щодня стабільно.
Причина?
На вибір:
- удари по підприємствам ВПК
- демонстрація "готовності к воздушному пєрємірію"
Правду може дізнатись лише СЗР, але буданзі вірити - то таке.
показати весь коментар
12.08.2025 09:39 Відповісти
Скоріш за все, не запускають багато, що б не зірвати зустріч з Трампом... Бьють по прифронтовим областям, про які особливо ніхто не згадує в ЗМІ.
показати весь коментар
12.08.2025 09:41 Відповісти
Так і працює імідж росії.
Про неї не можна подумати погано.
Трамп он теж погано не думає. Бо росія і "погано" - речі несумісні.
У росії ж завжди все добре. А якщо щось не дуже добре, то це такий хитрий план і многоходовочка.
показати весь коментар
12.08.2025 09:47 Відповісти
Накопичують.... Потім за один раз запустять більше тисячі....
показати весь коментар
12.08.2025 09:45 Відповісти
Вони б вже мали декілька тисяч накопичити за цей час, з їх темпом виробництва.
показати весь коментар
12.08.2025 09:49 Відповісти
А як бути з цим?
Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT

12 серпня 2025, 09:25



Російська ракета влучила в їдальню табору під час обіду.
Після вибуху виникла пожежа на складі **************** втрати поки що не розголошуються

Щонайменше дванадцять іноземних https://glavred.net/war/rf-udarila-po-territorii-odnogo-iz-uchebnyh-podrazdeleniy-suhoputnyh-voysk-vsu-10689029.html добровольців загинули наприкінці липня внаслідок ракетного удару по тренувальному табору біля міста Кропивницький. Російська ракета влучила в їдальню табору під час обіду, що призвело до однієї з найкривавіших атак на іноземних бійців за час війни. Про це повідомляє https://www.nytimes.com/2025/08/12/world/europe/foreign-soldiers-ukraine-russia-missile-attack.html The New York Times з посиланням на військових, знайомих з інцидентом.

Зазначається, що атака припала на час обіду, коли військові, зокрема нові рекрути зі США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн, перебували в їдальні. Після вибуху виникла пожежа на складі ***********, що спричинило подальші детонації.
"Американський доброволець із Флориди, який побажав залишитися неназваним, описав атаку як "найгучніший вибух, який я коли-небудь чув", і розповів, що бачив "щонайменше 15 загиблих і понад 100 поранених". Він також зазначив, що сирена повітряної тривоги не спрацювала, а аптечки не були доступні поруч із їдальнею", - йдеться в повідомленні.
показати весь коментар
12.08.2025 09:41 Відповісти
на жаль далеко не 12, а ..... і не 12.08., а ще в липні. але про це потрібно мовчати бо це ІПСО.
показати весь коментар
12.08.2025 09:45 Відповісти
Кропивницький - місто немаленьке. Про удари по тренувальним центрам ми дізнаємось досить швидко, в тому числі - від русні, яка сюди радо тягає відео зі своїх дронів.
Щось не пригадую такої новини.
показати весь коментар
12.08.2025 09:45 Відповісти
Тільки що прочитав. Мене теж здивувало, що в новинах ніде ні гу-гу, тому і виділив жирним шрифтом дату та час в надії, що хтось просвітить цю новину.
показати весь коментар
12.08.2025 09:48 Відповісти
Так, дивно. У нас подібне розноситься по соцмережам і потім - новинним сайтам дуже швидко.
Он сьогодні:
Рашисти вдарили по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ: 1 загиблий та 11 поранених.
Наші у подібних випадках не мовчать, і русня хизується.
А тут - тиша. Дивно.
показати весь коментар
12.08.2025 09:51 Відповісти
28 липня була атака на Кропивницький... Пошукайте.
показати весь коментар
12.08.2025 09:52 Відповісти
"Вночі 28 липня м. Кропивницький зазнав чергової атаки з повітря. Внаслідок влучань ворожих БПЛА виникла пожежа в будівлі одного з підрозділів Головного управління ДСНС у Кіровоградській області. Також пошкоджено пожежно-рятувальну техніку. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС перебував в укритті, загиблих та травмованих немає", - йдеться у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/p3565593
Про ракету там ані слова.
І русня сюди не тягала переможні реляції щодо знищення іноземних найманців.
показати весь коментар
12.08.2025 09:57 Відповісти
Помилився, вже написали що це було 21 липня.
показати весь коментар
12.08.2025 09:59 Відповісти
Ось ця новина.
Вибухи пролунали у Кропивницькому та передмісті Кривого Рогу. Загроза балістики Джерело: https://censor.net/ua/n3564377
І що саме дивне - нуль коментарів.
Ані від наших панікерів, ані від руснявих ботів.
На таку подію мали б відреагувати миттєво, бо русня знала, куди стріляє, і мала об'єктивний контроль.
показати весь коментар
12.08.2025 10:03 Відповісти
 
 