ППО ліквідувала 36 ворожих безпілотників з 48, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч проти 12 серпня російські загарбники атакували Україну 48 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів та 4 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряні сили України.
Безпілотники ворог запускав з Брянська, Міллерового та Шаталового. Ракети були запущені з Воронезької та Брянської областей.
"Ударними БпЛА атаковано Сумщину та Донеччину, ракетами – Чернігівщину. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.
Військові зазначили, що станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях.
Ще тижні три тому було дві-три сотні щодня стабільно.
Причина?
На вибір:
- удари по підприємствам ВПК
- демонстрація "готовності к воздушному пєрємірію"
Правду може дізнатись лише СЗР, але буданзі вірити - то таке.
Про неї не можна подумати погано.
Трамп он теж погано не думає. Бо росія і "погано" - речі несумісні.
У росії ж завжди все добре. А якщо щось не дуже добре, то це такий хитрий план і многоходовочка.
Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT
12 серпня 2025, 09:25
Російська ракета влучила в їдальню табору під час обіду.
Після вибуху виникла пожежа на складі **************** втрати поки що не розголошуються
Щонайменше дванадцять іноземних https://glavred.net/war/rf-udarila-po-territorii-odnogo-iz-uchebnyh-podrazdeleniy-suhoputnyh-voysk-vsu-10689029.html добровольців загинули наприкінці липня внаслідок ракетного удару по тренувальному табору біля міста Кропивницький. Російська ракета влучила в їдальню табору під час обіду, що призвело до однієї з найкривавіших атак на іноземних бійців за час війни. Про це повідомляє https://www.nytimes.com/2025/08/12/world/europe/foreign-soldiers-ukraine-russia-missile-attack.html The New York Times з посиланням на військових, знайомих з інцидентом.
Зазначається, що атака припала на час обіду, коли військові, зокрема нові рекрути зі США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн, перебували в їдальні. Після вибуху виникла пожежа на складі ***********, що спричинило подальші детонації.
"Американський доброволець із Флориди, який побажав залишитися неназваним, описав атаку як "найгучніший вибух, який я коли-небудь чув", і розповів, що бачив "щонайменше 15 загиблих і понад 100 поранених". Він також зазначив, що сирена повітряної тривоги не спрацювала, а аптечки не були доступні поруч із їдальнею", - йдеться в повідомленні.
Щось не пригадую такої новини.
Он сьогодні:
Рашисти вдарили по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ: 1 загиблий та 11 поранених.
Наші у подібних випадках не мовчать, і русня хизується.
А тут - тиша. Дивно.
Про ракету там ані слова.
І русня сюди не тягала переможні реляції щодо знищення іноземних найманців.
Вибухи пролунали у Кропивницькому та передмісті Кривого Рогу. Загроза балістики Джерело: https://censor.net/ua/n3564377
І що саме дивне - нуль коментарів.
Ані від наших панікерів, ані від руснявих ботів.
На таку подію мали б відреагувати миттєво, бо русня знала, куди стріляє, і мала об'єктивний контроль.