ППО ліквідувала 36 ворожих безпілотників з 48, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 12 серпня російські загарбники атакували Україну 48 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів та 4 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряні сили України.

Безпілотники ворог запускав з Брянська, Міллерового та Шаталового. Ракети були запущені з Воронезької та Брянської областей.

"Ударними БпЛА атаковано Сумщину та Донеччину, ракетами – Чернігівщину. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначили, що станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях.

