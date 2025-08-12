РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11451 посетитель онлайн
Новости Результат работы ПВО
479 16

ПВО ликвидировала 36 вражеских беспилотников из 48, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 12 августа российские захватчики атаковали Украину 48 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов и 4 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Беспилотники враг запускал из Брянска, Миллерово и Шаталово. Ракеты были запущены из Воронежской и Брянской областей.

"Ударными БпЛА атаковано Сумскую и Донецкую области, ракетами - Черниговскую. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 12 БпЛА и 3 ракет на 7 локациях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украину атакуют российские "шахеды", - Воздушные Силы (обновлено)

Результат работы ПВО 12 августа

Автор: 

беспилотник (4091) ПВО (3019) Воздушные силы (2593) баллистические ракеты (431)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Ось ця новина.
Вибухи пролунали у Кропивницькому та передмісті Кривого Рогу. Загроза балістики Джерело: https://censor.net/ua/n3564377
І що саме дивне - нуль коментарів.
Ані від наших панікерів, ані від руснявих ботів.
На таку подію мали б відреагувати миттєво, бо русня знала, куди стріляє, і мала об'єктивний контроль.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:03 Ответить
+1
на жаль далеко не 12, а ..... і не 12.08., а ще в липні. але про це потрібно мовчати бо це ІПСО.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:45 Ответить
+1
Кропивницький - місто немаленьке. Про удари по тренувальним центрам ми дізнаємось досить швидко, в тому числі - від русні, яка сюди радо тягає відео зі своїх дронів.
Щось не пригадую такої новини.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зрозуміло, долітають лише уламки.....
показать весь комментарий
12.08.2025 09:36 Ответить
Щось їх дуже мало стало останнім часом.
Ще тижні три тому було дві-три сотні щодня стабільно.
Причина?
На вибір:
- удари по підприємствам ВПК
- демонстрація "готовності к воздушному пєрємірію"
Правду може дізнатись лише СЗР, але буданзі вірити - то таке.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:39 Ответить
Скоріш за все, не запускають багато, що б не зірвати зустріч з Трампом... Бьють по прифронтовим областям, про які особливо ніхто не згадує в ЗМІ.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:41 Ответить
Так і працює імідж росії.
Про неї не можна подумати погано.
Трамп он теж погано не думає. Бо росія і "погано" - речі несумісні.
У росії ж завжди все добре. А якщо щось не дуже добре, то це такий хитрий план і многоходовочка.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:47 Ответить
Накопичують.... Потім за один раз запустять більше тисячі....
показать весь комментарий
12.08.2025 09:45 Ответить
Вони б вже мали декілька тисяч накопичити за цей час, з їх темпом виробництва.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:49 Ответить
А як бути з цим?
Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT

12 серпня 2025, 09:25



Російська ракета влучила в їдальню табору під час обіду.
Після вибуху виникла пожежа на складі **************** втрати поки що не розголошуються

Щонайменше дванадцять іноземних https://glavred.net/war/rf-udarila-po-territorii-odnogo-iz-uchebnyh-podrazdeleniy-suhoputnyh-voysk-vsu-10689029.html добровольців загинули наприкінці липня внаслідок ракетного удару по тренувальному табору біля міста Кропивницький. Російська ракета влучила в їдальню табору під час обіду, що призвело до однієї з найкривавіших атак на іноземних бійців за час війни. Про це повідомляє https://www.nytimes.com/2025/08/12/world/europe/foreign-soldiers-ukraine-russia-missile-attack.html The New York Times з посиланням на військових, знайомих з інцидентом.

Зазначається, що атака припала на час обіду, коли військові, зокрема нові рекрути зі США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн, перебували в їдальні. Після вибуху виникла пожежа на складі ***********, що спричинило подальші детонації.
"Американський доброволець із Флориди, який побажав залишитися неназваним, описав атаку як "найгучніший вибух, який я коли-небудь чув", і розповів, що бачив "щонайменше 15 загиблих і понад 100 поранених". Він також зазначив, що сирена повітряної тривоги не спрацювала, а аптечки не були доступні поруч із їдальнею", - йдеться в повідомленні.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:41 Ответить
на жаль далеко не 12, а ..... і не 12.08., а ще в липні. але про це потрібно мовчати бо це ІПСО.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:45 Ответить
Кропивницький - місто немаленьке. Про удари по тренувальним центрам ми дізнаємось досить швидко, в тому числі - від русні, яка сюди радо тягає відео зі своїх дронів.
Щось не пригадую такої новини.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:45 Ответить
Тільки що прочитав. Мене теж здивувало, що в новинах ніде ні гу-гу, тому і виділив жирним шрифтом дату та час в надії, що хтось просвітить цю новину.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:48 Ответить
Так, дивно. У нас подібне розноситься по соцмережам і потім - новинним сайтам дуже швидко.
Он сьогодні:
Рашисти вдарили по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ: 1 загиблий та 11 поранених.
Наші у подібних випадках не мовчать, і русня хизується.
А тут - тиша. Дивно.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:51 Ответить
Так ото ж.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:23 Ответить
28 липня була атака на Кропивницький... Пошукайте.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:52 Ответить
"Вночі 28 липня м. Кропивницький зазнав чергової атаки з повітря. Внаслідок влучань ворожих БПЛА виникла пожежа в будівлі одного з підрозділів Головного управління ДСНС у Кіровоградській області. Також пошкоджено пожежно-рятувальну техніку. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС перебував в укритті, загиблих та травмованих немає", - йдеться у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/p3565593
Про ракету там ані слова.
І русня сюди не тягала переможні реляції щодо знищення іноземних найманців.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:57 Ответить
Помилився, вже написали що це було 21 липня.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:59 Ответить
Ось ця новина.
Вибухи пролунали у Кропивницькому та передмісті Кривого Рогу. Загроза балістики Джерело: https://censor.net/ua/n3564377
І що саме дивне - нуль коментарів.
Ані від наших панікерів, ані від руснявих ботів.
На таку подію мали б відреагувати миттєво, бо русня знала, куди стріляє, і мала об'єктивний контроль.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:03 Ответить
 
 