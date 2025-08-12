ПВО ликвидировала 36 вражеских беспилотников из 48, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 12 августа российские захватчики атаковали Украину 48 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов и 4 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Беспилотники враг запускал из Брянска, Миллерово и Шаталово. Ракеты были запущены из Воронежской и Брянской областей.

"Ударными БпЛА атаковано Сумскую и Донецкую области, ракетами - Черниговскую. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 12 БпЛА и 3 ракет на 7 локациях.

