ПВО ликвидировала 36 вражеских беспилотников из 48, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 12 августа российские захватчики атаковали Украину 48 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов и 4 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Беспилотники враг запускал из Брянска, Миллерово и Шаталово. Ракеты были запущены из Воронежской и Брянской областей.
"Ударными БпЛА атаковано Сумскую и Донецкую области, ракетами - Черниговскую. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
Военные отметили, что по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 12 БпЛА и 3 ракет на 7 локациях.
Ще тижні три тому було дві-три сотні щодня стабільно.
Причина?
На вибір:
- удари по підприємствам ВПК
- демонстрація "готовності к воздушному пєрємірію"
Правду може дізнатись лише СЗР, але буданзі вірити - то таке.
Про неї не можна подумати погано.
Трамп он теж погано не думає. Бо росія і "погано" - речі несумісні.
У росії ж завжди все добре. А якщо щось не дуже добре, то це такий хитрий план і многоходовочка.
Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT
12 серпня 2025, 09:25
Російська ракета влучила в їдальню табору під час обіду.
Після вибуху виникла пожежа на складі **************** втрати поки що не розголошуються
Щонайменше дванадцять іноземних https://glavred.net/war/rf-udarila-po-territorii-odnogo-iz-uchebnyh-podrazdeleniy-suhoputnyh-voysk-vsu-10689029.html добровольців загинули наприкінці липня внаслідок ракетного удару по тренувальному табору біля міста Кропивницький. Російська ракета влучила в їдальню табору під час обіду, що призвело до однієї з найкривавіших атак на іноземних бійців за час війни. Про це повідомляє https://www.nytimes.com/2025/08/12/world/europe/foreign-soldiers-ukraine-russia-missile-attack.html The New York Times з посиланням на військових, знайомих з інцидентом.
Зазначається, що атака припала на час обіду, коли військові, зокрема нові рекрути зі США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн, перебували в їдальні. Після вибуху виникла пожежа на складі ***********, що спричинило подальші детонації.
"Американський доброволець із Флориди, який побажав залишитися неназваним, описав атаку як "найгучніший вибух, який я коли-небудь чув", і розповів, що бачив "щонайменше 15 загиблих і понад 100 поранених". Він також зазначив, що сирена повітряної тривоги не спрацювала, а аптечки не були доступні поруч із їдальнею", - йдеться в повідомленні.
Щось не пригадую такої новини.
Он сьогодні:
Рашисти вдарили по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ: 1 загиблий та 11 поранених.
Наші у подібних випадках не мовчать, і русня хизується.
А тут - тиша. Дивно.
Про ракету там ані слова.
І русня сюди не тягала переможні реляції щодо знищення іноземних найманців.
Вибухи пролунали у Кропивницькому та передмісті Кривого Рогу. Загроза балістики Джерело: https://censor.net/ua/n3564377
І що саме дивне - нуль коментарів.
Ані від наших панікерів, ані від руснявих ботів.
На таку подію мали б відреагувати миттєво, бо русня знала, куди стріляє, і мала об'єктивний контроль.