1 963 5
Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 11 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Вражеские ударные БпЛА на севере Сумщины, курс - юго-западный (Черниговщина).
Обновление относительно движения БпЛА
- Вражеские ударные БпЛА на Черниговщине в направлении н.п. Батурин, н.п. Корюковкаи и н.п. Короп.
- Вражеские ударные БпЛА на Сумщине в направлении н.п. Путивль, Конотоп и н.п. Бурынь.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За «успіх справи» і за мирну Україну 27 січня 2006 року на військовому аеродромі в Полтаві пили шампанське тодішній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Гербст зі своєю дружиною, перший заступник командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Онищенко, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ контрадмірал Ігор Тенюх, українські та американські військові. А полтавські пілоти й командири при цьому ховали сльози, що підступно виступали на очах.