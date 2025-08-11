РУС
Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 11 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Вражеские ударные БпЛА на севере Сумщины, курс - юго-западный (Черниговщина).

Обновление относительно движения БпЛА

  • Вражеские ударные БпЛА на Черниговщине в направлении н.п. Батурин, н.п. Корюковкаи и н.п. Короп.
  • Вражеские ударные БпЛА на Сумщине в направлении н.п. Путивль, Конотоп и н.п. Бурынь.

Читайте: Ликвидировано 59 вражеских БпЛА из 71, - Воздушные силы

Новина, гулє...
показать весь комментарий
11.08.2025 21:52 Ответить
Допоки не буде знищений рашиський кривавий терорист путін це жахіття продвжуватимется і мерзота Трамп легалізовує убивцю.
показать весь комментарий
11.08.2025 22:05 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2025 22:58 Ответить
У ході роззброєння наша держава передала росії (начебто також у рахунок оплати боргів за різні надані послуги та газ) 386 ракет Х-22 з ядерними боєголовками до них. Ще 423 ракети цього типу були знищені на полігоні в Житомирській області.

За «успіх справи» і за мирну Україну 27 січня 2006 року на військовому аеродромі в Полтаві пили шампанське тодішній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Гербст зі своєю дружиною, перший заступник командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Онищенко, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ контрадмірал Ігор Тенюх, українські та американські військові. А полтавські пілоти й командири при цьому ховали сльози, що підступно виступали на очах.
показать весь комментарий
11.08.2025 22:59 Ответить
А чого Кучма і його світа досі не у вʼязниці?
показать весь комментарий
11.08.2025 23:00 Ответить
 
 