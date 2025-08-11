Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили
Ввечері 11 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Ворожі ударні БпЛА на півночі Сумщини, курс - південно-західний (Чернігівщина).
Алекс Скела
11.08.2025 21:52
Володимир Омельянов
11.08.2025 22:05
