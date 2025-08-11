УКР
Новини Атака безпілотників
Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 11 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Ворожі ударні БпЛА на півночі Сумщини, курс - південно-західний (Чернігівщина).

Читайте: Ліквідовано 59 ворожих БпЛА з 71, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2934) Шахед (1382) війна в Україні (5657)


Новина, гулє...
11.08.2025 21:52 Відповісти
Допоки не буде знищений рашиський кривавий терорист путін це жахіття продвжуватимется і мерзота Трамп легалізовує убивцю.
11.08.2025 22:05 Відповісти
 
 