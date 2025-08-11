Ліквідовано 59 ворожих БпЛА з 71, - Повітряні сили

З вечора 10 серпня армія РФ атакувала Україну 71 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Дрони запускались з кількох напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

