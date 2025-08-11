РУС
Новости Результат работы ПВО
501 0

Ликвидированы 59 вражеских БПЛА из 71, - Воздушные силы

ппо

С вечера 10 августа армия РФ атаковала Украину 71 ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Дроны запускались с нескольких направлений: Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 59 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Инфографика

Автор: 

ПВО (3018) Воздушные силы (2591)


