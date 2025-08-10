РУС
Новости
734 1

Российские войска атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы

шахеди

Вечером 10 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Ударные БпЛА с Херсонщины на Николаевщину.

беспилотник (4087) Воздушные силы (2591) Шахед (1374) война в Украине (5605)


здохніть. всі. від мамки до папки. щоб ви не спали добами. щоб ваші діти дохли, падли. За кожну нашу дитину. Дохніть.
10.08.2025 21:32 Ответить
 
 