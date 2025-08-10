Российские войска атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы
Вечером 10 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Ударные БпЛА с Херсонщины на Николаевщину.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маруся #592232
показать весь комментарий10.08.2025 21:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль