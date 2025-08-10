УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8610 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
625 0

Російські війська атакують Україну "шахедами", - Повтіряні Сили

шахеди

Ввечері 10 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Ударні БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знешкоджено 70 зі 100 дронів, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4689) Повітряні сили (2932) Шахед (1380) війна в Україні (5644)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 