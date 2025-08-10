Знешкоджено 70 зі 100 дронів, - Повітряні сили

У ніч на 10 серпня війська РФ атакували 100 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Безпілотники СБУ уразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані. ВIДЕО

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 30 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.