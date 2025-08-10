УКР
Знешкоджено 70 зі 100 дронів, - Повітряні сили

В Україні посилять розвиток дронової ППО

У ніч на 10 серпня війська РФ атакували 100 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 30 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Автор: 

От якби наши по параші 30% влучало.
показати весь коментар
10.08.2025 10:07 Відповісти
Брехня повна . У нас в місті близко 50 прильотів .
показати весь коментар
10.08.2025 10:21 Відповісти
 
 