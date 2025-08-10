Обезврежено 70 из 100 дронов, - Воздушные силы
В ночь на 10 августа войска РФ атаковали 100 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 70 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание 30 БПЛА на 12 локациях в прифронтовых регионах Днепропетровщины, Харьковщины, Сумщины и Черниговщины, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль