Новости Результат работы ПВО
417 0

Обезврежено 70 из 100 дронов, - Воздушные силы

В Украине усилят развитие дронной ПВО

В ночь на 10 августа войска РФ атаковали 100 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Беспилотники СБУ поразили терминал хранения "шахедов" в Татарстане. ВИДЕО

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 70 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 30 БПЛА на 12 локациях в прифронтовых регионах Днепропетровщины, Харьковщины, Сумщины и Черниговщины, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

ПВО (3017) Воздушные силы (2589) Шахед (1374)


