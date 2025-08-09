РУС
Беспилотники СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане

Удар по терминалу хранения

Сегодня, 9 августа, беспилотники СБУ нанесли удар по логистическому хабу в Татарстане, где хранятся "Шахеды".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним. Этот склад находится в населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан", - говорится в сообщении.

Как отмечается, беспилотник попал прямо в здание логистического хаба. После взрыва начался пожар. Расстояние от Украины до точки поражения составляет около 1300 километров.

Также читайте: Дроны СБУ поразили 5 истребителей РФ на аэродроме Саки, один - уничтожен полностью

"Служба безопасности продолжает последовательную работу по демилитаризации российских военных объектов в глубоком вражеском тылу. Склады хранения "Шахедов", которыми враг каждую ночь терроризирует Украину, - одна из законных военных целей. Каждая такая успешная спецоперация уменьшает способности врага вести захватническую войну против Украины", - отметили в СБУ.

+6
А балістикою би винесли все нахер. Но у зеленого чмиря її нема.
09.08.2025 13:47 Ответить
+3
Була би хороша далекобійна балістика, можна було би за один раз вирішити питання, а так доводиться жужжалками цими шифер ламати.
09.08.2025 13:47 Ответить
+3
А ти олігофрен...шо зелені , шо шоколадні два види одного лайна.
09.08.2025 13:56 Ответить
А балістикою би винесли все нахер. Но у зеленого чмиря її нема.
09.08.2025 13:47 Ответить
Найсмішніше, що міністри оборони та МЗС ФРН місяць назад на весь світ заявляли , що наприкінці липня ЗСУ будуть херячити парашку далекобійними ракетами.
09.08.2025 14:02 Ответить
Була би хороша далекобійна балістика, можна було би за один раз вирішити питання, а так доводиться жужжалками цими шифер ламати.
09.08.2025 13:47 Ответить
Дякуйте за те шо її у нас нема всім ********* та особисто Ze.
09.08.2025 13:51 Ответить
Та можна було , починаючи з 1991 року накопичити. Щось ніхто не захотів у спадок лишати. Всі кишені собі набивали тільки
09.08.2025 13:52 Ответить
Відчуваю шо ви виборець Ze або чогось подібного.
09.08.2025 13:54 Ответить
А ти олігофрен...шо зелені , шо шоколадні два види одного лайна.
09.08.2025 13:56 Ответить
А Лукашенко?
09.08.2025 14:01 Ответить
Гандон картопляний лукашенко
09.08.2025 14:11 Ответить
Ну, кому як не вам, руснявим парашникам розбиратись у сортах гівна. В гівні народжені, в гівні гівном живете, в гівні гівном і подохните молясь на плешиве гівно шо серить у валізу.
09.08.2025 14:02 Ответить
Дійсно ти олігофрен, дура прокинься і з'їж шоколадку
09.08.2025 14:09 Ответить
100% - і це їх головна брехня - вони намагаються переконати , що один краще іншого ...
09.08.2025 14:06 Ответить
ця жужалка може нести фаб-250
09.08.2025 13:51 Ответить
Може? Але напевно не несе? То значить без балістики справимося? Років за десять може доб'ємо пару цехів
09.08.2025 13:55 Ответить
https://t.me/voynareal/119908 Відео
09.08.2025 13:52 Ответить
На відео видно, як безпілотник ЦСО «А» СБУ влучає прямісінько в будівлю логістичного хабу. Після вибуху розпочалася пожежа. Відстань від України до точки ураження - близько 1300 кілометрів.
09.08.2025 13:55 Ответить
Коли не можемо похвалитись результатами влучання, то хоч похвалимось дистанцією польоту дрона
09.08.2025 14:04 Ответить
Добре хлопці добре
09.08.2025 13:53 Ответить
Интересно, это он один долетел или один запускали...
09.08.2025 13:54 Ответить
Красиво розписали, але по факту ремонту на півдня і не більше того.
09.08.2025 13:55 Ответить
якщо зберуть шапеди
09.08.2025 13:56 Ответить
Після деяких дій керівників СБУ,після того,коли розрекламіровали про знищення (пошкодження ) пяти літаків,а вже декілька днів немає підтввердження--якость зникає довіра про "перемоги"СБУ Да і взагалі піар СБУ дуже помітний--наче ЗСУ і не існує,а все робить СБУ..Прикро.
09.08.2025 14:00 Ответить
Служба безпеки продовжує послідовну роботу із демілітаризації російських військових об'єктів у глибокому ворожому тилу.
09.08.2025 14:09 Ответить
А що вона робить з "нашими" зрадниками і ворогами в середині країни??? Я навів конкретні приклади.В мене більше поваги до спецслужб,чим ваші пусті пояснення.
09.08.2025 14:13 Ответить
на відео кацап за кадром кричіть - є......ть на на..
09.08.2025 14:14 Ответить
Добра новина суботнього ранку!
09.08.2025 14:17 Ответить
 
 