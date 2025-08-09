Беспилотники СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане

Сегодня, 9 августа, беспилотники СБУ нанесли удар по логистическому хабу в Татарстане, где хранятся "Шахеды".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним. Этот склад находится в населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан", - говорится в сообщении.

Как отмечается, беспилотник попал прямо в здание логистического хаба. После взрыва начался пожар. Расстояние от Украины до точки поражения составляет около 1300 километров.

"Служба безопасности продолжает последовательную работу по демилитаризации российских военных объектов в глубоком вражеском тылу. Склады хранения "Шахедов", которыми враг каждую ночь терроризирует Украину, - одна из законных военных целей. Каждая такая успешная спецоперация уменьшает способности врага вести захватническую войну против Украины", - отметили в СБУ.