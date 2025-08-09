Безпілотники СБУ уразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані. ВIДЕО

Сьогодні, 9 серпня, безпілотники СБУ завдали удару по логістичному хабу у Татарстані, де зберігаються "Шахеди".

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ уразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них. Цей склад знаходиться у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, безпілотник влучив прямісінько в будівлю логістичного хабу. Після вибуху розпочалася пожежа. Відстань від України до точки ураження становить близько 1300 кілометрів.

"Служба безпеки продовжує послідовну роботу із демілітаризації російських військових об’єктів у глибокому ворожому тилу. Склади зберігання "Шахедів", якими ворог щоночі тероризує Україну, - одна із законних військових цілей. Кожна така успішна спецоперація зменшує спроможності ворога вести загарбницьку війну проти України", - наголосили в СБУ.

Відео моменту атаки опубліковано у телеграм каналах.