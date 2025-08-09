УКР
Безпілотники СБУ уразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані. ВIДЕО

Сьогодні, 9 серпня, безпілотники СБУ завдали удару по логістичному хабу у Татарстані, де зберігаються "Шахеди".

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ уразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них. Цей склад знаходиться у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, безпілотник влучив прямісінько в будівлю логістичного хабу. Після вибуху розпочалася пожежа. Відстань від України до точки ураження становить близько 1300 кілометрів.

Також читайте: Дрони СБУ уразили 5 винищувачів РФ на аеродромі Саки, один - знищено повністю

"Служба безпеки продовжує послідовну роботу із демілітаризації російських військових об’єктів у глибокому ворожому тилу. Склади зберігання "Шахедів", якими ворог щоночі тероризує Україну, - одна із законних військових цілей. Кожна така успішна спецоперація зменшує спроможності ворога вести загарбницьку війну проти України", - наголосили в СБУ.

Відео моменту атаки опубліковано у телеграм каналах.

СБУ (13229) Татарстан (42) Шахед (1377) Удари по РФ (462)


+12
А балістикою би винесли все нахер. Но у зеленого чмиря її нема.
показати весь коментар
09.08.2025 13:47 Відповісти
+10
Була би хороша далекобійна балістика, можна було би за один раз вирішити питання, а так доводиться жужжалками цими шифер ламати.
показати весь коментар
09.08.2025 13:47 Відповісти
+7
Дякуйте за те шо її у нас нема всім ********* та особисто Ze.
показати весь коментар
09.08.2025 13:51 Відповісти
Найсмішніше, що міністри оборони та МЗС ФРН місяць назад на весь світ заявляли , що наприкінці липня ЗСУ будуть херячити парашку далекобійними ракетами.
показати весь коментар
09.08.2025 14:02 Відповісти
Запалювальну БЧ треба ставити

.
показати весь коментар
09.08.2025 14:22 Відповісти
Та можна було , починаючи з 1991 року накопичити. Щось ніхто не захотів у спадок лишати. Всі кишені собі набивали тільки
показати весь коментар
09.08.2025 13:52 Відповісти
Відчуваю шо ви виборець Ze або чогось подібного.
показати весь коментар
09.08.2025 13:54 Відповісти
Ну, кому як не вам, руснявим парашникам розбиратись у сортах гівна. В гівні народжені, в гівні гівном живете, в гівні гівном і подохните молясь на плешиве гівно шо серить у валізу.
показати весь коментар
09.08.2025 14:02 Відповісти
А що скажеш про Ейнштейна?
показати весь коментар
09.08.2025 14:19 Відповісти
ця жужалка може нести фаб-250
показати весь коментар
09.08.2025 13:51 Відповісти
Може? Але напевно не несе? То значить без балістики справимося? Років за десять може доб'ємо пару цехів
показати весь коментар
09.08.2025 13:55 Відповісти
На таку відстань дотяне максимум 40 кг.вибухівки.Ніяких фабів.
показати весь коментар
09.08.2025 14:45 Відповісти
Ні, не може. Це або Ан-196, або FP-1.
показати весь коментар
09.08.2025 15:08 Відповісти
https://t.me/voynareal/119908 Відео
показати весь коментар
09.08.2025 13:52 Відповісти
На відео видно, як безпілотник ЦСО «А» СБУ влучає прямісінько в будівлю логістичного хабу. Після вибуху розпочалася пожежа. Відстань від України до точки ураження - близько 1300 кілометрів.
показати весь коментар
09.08.2025 13:55 Відповісти
Коли не можемо похвалитись результатами влучання, то хоч похвалимось дистанцією польоту дрона
показати весь коментар
09.08.2025 14:04 Відповісти
Добре хлопці добре
показати весь коментар
09.08.2025 13:53 Відповісти
Интересно, это он один долетел или один запускали...
показати весь коментар
09.08.2025 13:54 Відповісти
Красиво розписали, але по факту ремонту на півдня і не більше того.
показати весь коментар
09.08.2025 13:55 Відповісти
якщо зберуть шапеди
показати весь коментар
09.08.2025 13:56 Відповісти
Максимум на два
показати весь коментар
09.08.2025 14:28 Відповісти
Після деяких дій керівників СБУ,після того,коли розрекламіровали про знищення (пошкодження ) пяти літаків,а вже декілька днів немає підтввердження--якость зникає довіра про "перемоги"СБУ Да і взагалі піар СБУ дуже помітний--наче ЗСУ і не існує,а все робить СБУ..Прикро.
показати весь коментар
09.08.2025 14:00 Відповісти
Служба безпеки продовжує послідовну роботу із демілітаризації російських військових об'єктів у глибокому ворожому тилу.
показати весь коментар
09.08.2025 14:09 Відповісти
А що вона робить з "нашими" зрадниками і ворогами в середині країни??? Я навів конкретні приклади.В мене більше поваги до спецслужб,чим ваші пусті пояснення.
показати весь коментар
09.08.2025 14:13 Відповісти
на відео кацап за кадром кричіть - є......ть на на..
показати весь коментар
09.08.2025 14:14 Відповісти
Добра новина суботнього ранку!
показати весь коментар
09.08.2025 14:17 Відповісти
А де детонація ******** шлюхедів? Вона мала б бути, якби реально влучити в скупчення шлюхедів.
показати весь коментар
09.08.2025 14:25 Відповісти
Наші дрони мають летіти роями. Одне влучання - лише позначення цілі.
показати весь коментар
09.08.2025 14:41 Відповісти
Ціну цих дронів знаєш?
показати весь коментар
09.08.2025 14:46 Відповісти
Красти менше треба.
показати весь коментар
09.08.2025 14:48 Відповісти
свободолюбивые (если ещё остались такие) Граждане Республики Татарстан, украинские дроны выполняют работу за вАс, сцыкунов-бездельников, какаразниц безродных..
показати весь коментар
09.08.2025 14:52 Відповісти
Оце моща, наймощніша, мошчніше хіба що ентропія.
показати весь коментар
09.08.2025 15:13 Відповісти
 
 