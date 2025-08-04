Дрони СБУ уразили 5 винищувачів РФ на аеродромі Саки, один - знищено повністю
Служба безпеки України провела нову спецоперацію на аеродромі Саки в Криму, унаслідок чого 5 російських винищувачів зазнали ураження безпілотниками, один літак знищено повністю.
Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі безпілотники ЦСО "А" СБУ "завітали" на військовий аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою росії для операцій в Чорному морі. Внаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ворог зазнав значних збитків, адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн.
За даними служби, у результаті спецоперації ЦСО "А" СБУ на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння.
"Успішна спецоперація СБУ в Саках — це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають памʼятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі!" - наголосили в СБУ.
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Якщо відженемо московитів літунів за 350-400 км від лінії, стратегічно вони програють
Скільки там було вибухівки і для чого насправді вона призначалася? Якщо порівняти з тим, які пошкодження лишає після себе "шлюхед"... та тут немає що порівнювати...