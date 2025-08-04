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Новини Спецоперації СБУ
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Дрони СБУ уразили 5 винищувачів РФ на аеродромі Саки, один - знищено повністю

Дрони СБУ уразили 5 винищувачів РФ на аеродромі Саки

Служба безпеки України провела нову спецоперацію на аеродромі Саки в Криму, унаслідок чого 5 російських винищувачів зазнали ураження безпілотниками, один літак знищено повністю.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі безпілотники ЦСО "А" СБУ "завітали" на військовий аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою росії для операцій в Чорному морі. Внаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог зазнав значних збитків, адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн.

Також читайте: СБУ вдарила по ключових опорах Кримського мосту більш ніж двома тоннами вибухівки, - Малюк

За даними служби, у результаті спецоперації ЦСО "А" СБУ на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння.

"Успішна спецоперація СБУ в Саках — це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають памʼятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі!" - наголосили в СБУ.

Автор: 

СБУ (13204) знищення (7913) аеродром (319)


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Топ коментарі
+6
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04.08.2025 13:36 Відповісти
+6
Подовбайте всі...хоч поспимо..
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04.08.2025 13:38 Відповісти
+5
Давненько нас так не радували. Вічного повзання в пекло парашинцям.
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04.08.2025 13:41 Відповісти
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04.08.2025 13:36 Відповісти
Давненько нас так не радували. Вічного повзання в пекло парашинцям.
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04.08.2025 13:41 Відповісти
Подовбайте всі...хоч поспимо..
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04.08.2025 13:38 Відповісти
Це дуже добра новина!
Якщо відженемо московитів літунів за 350-400 км від лінії, стратегічно вони програють
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04.08.2025 13:41 Відповісти
Дуже приємна новина ! СБУ - Служба Божа України ......
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04.08.2025 13:48 Відповісти
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04.08.2025 13:48 Відповісти
Аеродром Саки "в Росії"? Це ненавмисний вкид чергового по номеру чи навмисний?
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04.08.2025 13:50 Відповісти
Де факто, Росія. Де юре, Україна
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04.08.2025 13:56 Відповісти
дефакто це не росія, це окупована частина України. Чи у вас досі спотворене уявлення про російсько-українську війну?
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04.08.2025 14:00 Відповісти
Як це виключає, факт окупації?
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04.08.2025 14:06 Відповісти
факт окупації ніяк не повязаний з вашим хибним уявленням, що Крим - це дефакто росія. Що не зрозуміло?
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04.08.2025 14:13 Відповісти
Стрічку новин наповнюють та редагують делетанти з кліповим мисленням тому й саки росія
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04.08.2025 14:03 Відповісти
А де ти у статті, побачив "у Росії"? Такого там немає...
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04.08.2025 14:17 Відповісти
"аеродромі Саки в Росії," редактори щось порубали , яка накуй росія.
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04.08.2025 14:01 Відповісти
Саки - Україна. Стяки - Сросія.
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04.08.2025 14:11 Відповісти
Це добре. Але у мене є питання щодо іншої цілі сьогоднішньої ночі. Ось такі пошкодження залишила одна з наших пташок (на фото залізнична станція «Арчеда» у Волгоградській області).
Скільки там було вибухівки і для чого насправді вона призначалася? Якщо порівняти з тим, які пошкодження лишає після себе "шлюхед"... та тут немає що порівнювати...
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04.08.2025 14:03 Відповісти
А пруфи?
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04.08.2025 14:12 Відповісти
Внаслідок удару повністю знищено літак Су-30СМ, ще один - пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24", - повідомили в СБУ. а всього вражено 5 чи 7 як хто бажає
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04.08.2025 14:15 Відповісти
Молодці! Гарна новина! Смерть ворогам!! Героям Слава!
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04.08.2025 14:17 Відповісти
 
 