Дрони СБУ уразили 5 винищувачів РФ на аеродромі Саки, один - знищено повністю

Служба безпеки України провела нову спецоперацію на аеродромі Саки в Криму, унаслідок чого 5 російських винищувачів зазнали ураження безпілотниками, один літак знищено повністю.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі безпілотники ЦСО "А" СБУ "завітали" на військовий аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою росії для операцій в Чорному морі. Внаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог зазнав значних збитків, адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн.

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За даними служби, у результаті спецоперації ЦСО "А" СБУ на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння.



"Успішна спецоперація СБУ в Саках — це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають памʼятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі!" - наголосили в СБУ.