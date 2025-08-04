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Новости Спецоперация СБУ
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Дроны СБУ поразили 5 истребителей РФ на аэродроме Саки, один - уничтожен полностью.

Дроны СБУ поразили 5 истребителей РФ на аэродроме Саки

Служба безопасности Украины провела новую спецоперацию на аэродроме Саки в Крыму, в результате чего 5 российских истребителей были поражены беспилотниками, один самолет уничтожен полностью.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью беспилотники ЦСО "А" СБУ "посетили" военный аэродром "Саки" во временно оккупированном Крыму. Он является ключевой авиабазой россии для операций в Черном море. В результате удара по территории аэродрома был поражен склад авиационного вооружения. Полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один - поврежден. Также поражены три самолета Су-24", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг понес значительные убытки, ведь только один самолет Су-30СМ может стоить в среднем от 35 до 50$ млн.

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По данным службы, в результате спецоперации ЦСО "А" СБУ на территории аэродрома также поражен склад авиационного вооружения.

"Успешная спецоперация СБУ в Саках - это очередной шаг к ослаблению возможностей врага вести захватническую войну против Украины. Оккупанты должны помнить, что никогда не будут чувствовать себя в безопасности на нашей земле!" - отметили в СБУ.

Автор: 

СБУ (20267) уничтожение (7600) аэродром (312)


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Топ комментарии
+18
Давненько нас так не радували. Вічного повзання в пекло парашинцям.
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04.08.2025 13:41 Ответить
+15
Це дуже добра новина!
Якщо відженемо московитів літунів за 350-400 км від лінії, стратегічно вони програють
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04.08.2025 13:41 Ответить
+13
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04.08.2025 13:36 Ответить
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04.08.2025 13:36 Ответить
Давненько нас так не радували. Вічного повзання в пекло парашинцям.
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04.08.2025 13:41 Ответить
Подовбайте всі...хоч поспимо..
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04.08.2025 13:38 Ответить
Це дуже добра новина!
Якщо відженемо московитів літунів за 350-400 км від лінії, стратегічно вони програють
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04.08.2025 13:41 Ответить
У них близько 100 літаків
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04.08.2025 14:23 Ответить
Ото ж я й прошу..подовбати..спати хочеться..нормально..хоч трішки..а не фото робити, як в мене меблі посунулись
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04.08.2025 14:30 Ответить
Та не переживай ти так, тут головне в цій справі - почати і запам'ятай: хамелеон повільно, але впевнено піднімається на вершину баобаба 🇷🇺💩🐷🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕
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04.08.2025 14:33 Ответить
Дуже приємна новина ! СБУ - Служба Божа України ......
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04.08.2025 13:48 Ответить
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04.08.2025 13:48 Ответить
Аеродром Саки "в Росії"? Це ненавмисний вкид чергового по номеру чи навмисний?
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04.08.2025 13:50 Ответить
дефакто це не росія, це окупована частина України. Чи у вас досі спотворене уявлення про російсько-українську війну?
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04.08.2025 14:00 Ответить
факт окупації ніяк не повязаний з вашим хибним уявленням, що Крим - це дефакто росія. Що не зрозуміло?
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04.08.2025 14:13 Ответить
Стрічку новин наповнюють та редагують делетанти з кліповим мисленням тому й саки росія
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04.08.2025 14:03 Ответить
А де ти у статті, побачив "у Росії"? Такого там немає...
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04.08.2025 14:17 Ответить
вже прибрали, а то Захар Коломбет вже почав звикати що Крим - це росія.
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04.08.2025 14:32 Ответить
Я "вишкребку" не дивуюся... З нього годі буде...
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04.08.2025 14:40 Ответить
Де ти тм таке прочитав?
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04.08.2025 14:52 Ответить
Де ти таке вичитав ? З бодуна ?
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04.08.2025 15:04 Ответить
"аеродромі Саки в Росії," редактори щось порубали , яка накуй росія.
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04.08.2025 14:01 Ответить
Саки - Україна. Стяки - Сросія.
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04.08.2025 14:11 Ответить
Сцяки - расія
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04.08.2025 14:24 Ответить
Котяро, вранці сьогодні спала під громадянську оборону..боженьки, блін..там таки про сросцію показували..там оті сцяки повсюди..
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04.08.2025 14:43 Ответить
Маня, спати треба вночі.ь Коло чоловіка. А в кацапії, нагадаю, дивись громадянську оборону уважно, на свинерейху не тільки сцяки, там і кака всюди, і српепні поносці в ній живуть.
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04.08.2025 15:01 Ответить
Коте. Запам'ятай, або запиши. В мене чоловік загинув. Після ковіду не ходжу. не бухаю. не колюсь. табли не приймаю.
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04.08.2025 15:06 Ответить
Це добре. Але у мене є питання щодо іншої цілі сьогоднішньої ночі. Ось такі пошкодження залишила одна з наших пташок (на фото залізнична станція «Арчеда» у Волгоградській області).
Скільки там було вибухівки і для чого насправді вона призначалася? Якщо порівняти з тим, які пошкодження лишає після себе "шлюхед"... та тут немає що порівнювати...
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04.08.2025 14:03 Ответить
Внаслідок удару повністю знищено літак Су-30СМ, ще один - пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24", - повідомили в СБУ. а всього вражено 5 чи 7 як хто бажає
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04.08.2025 14:15 Ответить
Молодці! Гарна новина! Смерть ворогам!! Героям Слава!
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04.08.2025 14:17 Ответить
Хоч якась добра новина ,хотілось що б частіше так.
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04.08.2025 14:41 Ответить
от не треба було наш міст бомбити.... добомбились...
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04.08.2025 14:48 Ответить
СУ-24 як би бомбардувальник
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04.08.2025 15:00 Ответить
міні павутинка)) Дякую, хлопці за приємні новини! Молодці!
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04.08.2025 15:00 Ответить
 
 