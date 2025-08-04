Дроны СБУ поразили 5 истребителей РФ на аэродроме Саки, один - уничтожен полностью.

Служба безопасности Украины провела новую спецоперацию на аэродроме Саки в Крыму, в результате чего 5 российских истребителей были поражены беспилотниками, один самолет уничтожен полностью.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью беспилотники ЦСО "А" СБУ "посетили" военный аэродром "Саки" во временно оккупированном Крыму. Он является ключевой авиабазой россии для операций в Черном море. В результате удара по территории аэродрома был поражен склад авиационного вооружения. Полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один - поврежден. Также поражены три самолета Су-24", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг понес значительные убытки, ведь только один самолет Су-30СМ может стоить в среднем от 35 до 50$ млн.

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По данным службы, в результате спецоперации ЦСО "А" СБУ на территории аэродрома также поражен склад авиационного вооружения.



"Успешная спецоперация СБУ в Саках - это очередной шаг к ослаблению возможностей врага вести захватническую войну против Украины. Оккупанты должны помнить, что никогда не будут чувствовать себя в безопасности на нашей земле!" - отметили в СБУ.