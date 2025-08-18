УКР
3 385 17

Росіяни вдарили по Харкову балістикою, є постраждалі, - мер.ФОТОРЕПОРТАЖ (оновлено)

Ввечері 17 серпня російські війська атакували Харків балістикою.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, ворог вдарив балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району. Попередньо - є постраждалі. Деталі уточнюємо", - розповів він.

Оновлення

Росіяни атакували Харків балістикою

Згодом Терехов уточнив, що "прильот" в Індустріальному районі стався поміж багатоповерхівок - щонайменше у шістьох з них вибиті вікна.

Постраждалих наразі двоє, одна з них дівчинка 13 років.

Станом на 23:59 кількість постраждалих зросла до 8.

Станом на 01:05 кількість постраждалих збільшилась до 11.

обстріл (30361) Харків (5844) балістичні ракети (463) Харківська область (1477) Харківський район (515) війна в Україні (5742)
Топ коментарі
+12
Трамп і Віткоф вбивці
показати весь коментар
17.08.2025 23:01 Відповісти
+11
путін підарас
показати весь коментар
17.08.2025 23:10 Відповісти
+10
Трамп мудак - і це точна інформація. А заслуги буратіна не роблять з Трампа не мудака у нього свої.
показати весь коментар
17.08.2025 23:14 Відповісти
Трамп і Віткоф вбивці
показати весь коментар
17.08.2025 23:01 Відповісти
Nika Vesela то трамп розмінував Чонгар?
трамп закатав в асфальт ракетні програми?
трамп рлзводив війська?
трамп розміновував акваторію Азова?
трамп прибирав бригаду з Гостомеля?
трамп поставив головою СБУ Баканова,який привів агентів ФСБ на керівні посади в СБУ?
трамп ітд ітп?
показати весь коментар
17.08.2025 23:04 Відповісти
Трамп мудак - і це точна інформація. А заслуги буратіна не роблять з Трампа не мудака у нього свої.
показати весь коментар
17.08.2025 23:14 Відповісти
одне одного не виключає. Аваші тупі спроби перевести розмову на іншу тему - бездарні
показати весь коментар
18.08.2025 00:53 Відповісти
Так це аони ракетами іПашать?
показати весь коментар
17.08.2025 23:23 Відповісти
путін підарас
показати весь коментар
17.08.2025 23:10 Відповісти
Підрило і *****
показати весь коментар
17.08.2025 23:24 Відповісти
Сильно грохнуло! На весь город. Баллистика. Старый жилмассив. Тварье лупят по домам.
показати весь коментар
17.08.2025 23:46 Відповісти
Це і є прогрес Віткофа. Виродка і вбивці дітей
показати весь коментар
17.08.2025 23:46 Відповісти
Ні, це 30 річний прогрес делегування у владу комуністів, зеків, клоунів.
показати весь коментар
18.08.2025 00:31 Відповісти
eto nado poniat sto nazim,pered zavtresnej vstreci s trampom,stob soglasilis s ego i putlera uslovijami
показати весь коментар
17.08.2025 23:50 Відповісти
Тому має бути власна балістика!!!
У відповідь би влупили по тому грьобаному кремлю так, щоб аж Ілліч вийшов з мавзолею подивитися, що там так йо🤬нуло і готово.
Коли знаєш, що у відповідь може прилетіти кілька ракет, то бажання постріляти трохи стихає.
показати весь коментар
18.08.2025 00:12 Відповісти
натюрлiх!!!
показати весь коментар
18.08.2025 00:36 Відповісти
Появились кадры, которые предположительно были сделаны на месте удара по колонне ВС РФ на трассе Рыльск - Хомутовка в Курской области РФ. В результате был тяжело ранен Герой России генерал-лейтенант Эседулла Абачев. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в госпитале в Москве.
показати весь коментар
18.08.2025 00:37 Відповісти
Навіть приблизно не уявляю.
Ок. Ти війсковий пілот РФ.
Тобі дають точки скидів КАБів.
Воно ж видно - цивільні будинки.
Вони нелюди. Не мають права на життя.
показати весь коментар
18.08.2025 00:57 Відповісти
7 березня 2022 Російський генерал, який віддавав накази бомбардувати Харків, родом із Чугуєва Харківської області
Наказ бомбардувати Харків російським пілотам віддав командувач 6 армії ПКС і ППО Західного військового корпусу Збройних сил Росії генерал Олег Маковецький, який є уродженцем міста Чугуїв Харківської області.
показати весь коментар
18.08.2025 01:14 Відповісти
Чи скаже Трамп знову "владім'єр стоп"?!!!
Оце бл#дь "значний прогрес" від брехливого шахрая Трампа.
показати весь коментар
18.08.2025 00:58 Відповісти
 
 