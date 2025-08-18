Росіяни вдарили по Харкову балістикою, є постраждалі, - мер.ФОТОРЕПОРТАЖ (оновлено)

Ввечері 17 серпня російські війська атакували Харків балістикою.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, ворог вдарив балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району. Попередньо - є постраждалі. Деталі уточнюємо", - розповів він.

Оновлення

Згодом Терехов уточнив, що "прильот" в Індустріальному районі стався поміж багатоповерхівок - щонайменше у шістьох з них вибиті вікна.

Постраждалих наразі двоє, одна з них дівчинка 13 років.

Станом на 23:59 кількість постраждалих зросла до 8.

Станом на 01:05 кількість постраждалих збільшилась до 11.

