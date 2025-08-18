3 385 17
Росіяни вдарили по Харкову балістикою, є постраждалі, - мер.ФОТОРЕПОРТАЖ (оновлено)
Ввечері 17 серпня російські війська атакували Харків балістикою.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією, ворог вдарив балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району. Попередньо - є постраждалі. Деталі уточнюємо", - розповів він.
Оновлення
Згодом Терехов уточнив, що "прильот" в Індустріальному районі стався поміж багатоповерхівок - щонайменше у шістьох з них вибиті вікна.
Постраждалих наразі двоє, одна з них дівчинка 13 років.
Станом на 23:59 кількість постраждалих зросла до 8.
Станом на 01:05 кількість постраждалих збільшилась до 11.
Топ коментарі
+12 Nika Vesela
показати весь коментар17.08.2025 23:01 Відповісти Посилання
+11 Tigran Davidyan #611561
показати весь коментар17.08.2025 23:10 Відповісти Посилання
+10 Andrew Moon
показати весь коментар17.08.2025 23:14 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
трамп закатав в асфальт ракетні програми?
трамп рлзводив війська?
трамп розміновував акваторію Азова?
трамп прибирав бригаду з Гостомеля?
трамп поставив головою СБУ Баканова,який привів агентів ФСБ на керівні посади в СБУ?
трамп ітд ітп?
У відповідь би влупили по тому грьобаному кремлю так, щоб аж Ілліч вийшов з мавзолею подивитися, що там так йо🤬нуло і готово.
Коли знаєш, що у відповідь може прилетіти кілька ракет, то бажання постріляти трохи стихає.
Ок. Ти війсковий пілот РФ.
Тобі дають точки скидів КАБів.
Воно ж видно - цивільні будинки.
Вони нелюди. Не мають права на життя.
Наказ бомбардувати Харків російським пілотам віддав командувач 6 армії ПКС і ППО Західного військового корпусу Збройних сил Росії генерал Олег Маковецький, який є уродженцем міста Чугуїв Харківської області.
Оце бл#дь "значний прогрес" від брехливого шахрая Трампа.