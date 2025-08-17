Россияне нанесли удар по Харькову баллистикой, есть пострадавшие, - мэр (обновлено)

Вечером 17 августа российские войска атаковали Харьков баллистикой.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, враг ударил баллистической ракетой по жилой многоквартирной застройке Индустриального района. Предварительно - есть пострадавшие. Детали уточняем", - рассказал он.

Обновление

Впоследствии Терехов уточнил, что "прилет" в Индустриальном районе произошел среди многоэтажек - по меньшей мере у шести из них выбиты окна.

Пострадавших пока двое, одна из них девочка 13 лет.

Также читайте: ПВО ликвидировала 36 вражеских беспилотников из 48, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА